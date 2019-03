Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová Špindlerovu Mlýnu ukázala, jaká z ní za osm let vyrostla hvězda. V roce 2011 v Krkonoších před šestnáctými narozeninami poprvé okusila závody Světového poháru, dnes ve Svatém Petru přepsala historii rekordním 15. vítězstvím v sezoně.

Už před závodem říkala, že Špindlerův Mlýn zůstane díky premiéře v seriálu SP před osmi lety navždy v jejím srdci. A po vítězství ve slalomu zopakovala, že se na českém území cítila dobře. "Byl to úžasný závěr týdne, paráda vrátit se v takovém stylu po osmi letech. Snad se sem vrátím dřív než po minulé pauze," přála si.

Ve 23 letech je Shiffrinová královnou bílých svahů a ve slalomu na Černé sjezdovce přiváděla fanoušky do varu. Ač většina diváků přijela ze Slovenska a chtěla vidět další výhru Petry Vlhové, Američance od srdce aplaudovali.

"Omlouvám se, chtěli jste vidět na nejvyšším stupínku Petru," řekla Shiffrinová s mikrofonem po vítězném slalomu v cílovém prostoru a obecenstvo ocenila i mezi novináři. "Jezdí po Evropě za Petrou, ale mám dojem, že jsem taky trochu jejich. Tahle podpora je úžasná. Nechodí to tak vždycky. Někdy je lidí málo nebo jen fandí domácím. Tady to bylo senzační, byl to z mého pohledu férový dav," chválila.

Počasí přitom závodům úplně nepřálo. Lyžařky sice nemrzly, ale foukalo, místy pršelo, v sobotu se přidal mokrý sníh a a v prvním kole i mlha. "Přes takové počasí se přišli koukat na lyžování, byli šťastní, nadšení a fandili. Pro mě jako pro sportovce je to paráda projíždět cílem a slyšet dav. Užijete si to mnohem víc," řekla.

Patnáctou výhrou v sezoně překonala 30 let starý rekord Švýcarky Vreni Schneiderové. "To číslo je výjimečná věc, symbol, ale není superdůležité. Mým cílem je být pořád silná, vyhrávat, být rychlá a být na pódiu," řekla Shiffrinová. Chce se každé ráno vzbudit a ukázat to nejlepší, co v ní je. "Někdy jsem i líná, ale mám okolo sebe lidi, co mě budou motivovat. I já potřebuju pořád hodně pomoci. Tak to chodí."

Na oslavu moc času nemá. Možná si na zdraví připije i plzeňským pivem. "Myslím, že to bych měla zkusit. To je možnost pro dnešek," usmála se Američanka. Z Krkonoš se pak přesune na finále SP do Andorry, kde oslaví 24. narozeniny. Jinak se ale už těší především domů, na přítele a klid. "Že budu na chvíli doma," zasnila se.