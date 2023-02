Shiffrinová navzdory chybě poprvé vyhrála obří slalom na MS, Jelínková byla 29.

Méribel (Francie) - Američanka Mikaela Shiffrinová je poprvé mistryní světa v obřím slalomu. Navzdory výrazné chybě v závěru druhého kola v Méribelu udržela vedoucí pozici z první jízdy a porazila o 12 setin Italku Federicu Brignoneovou. Celkem získala sedmý světový titul a třináctou medaili ze světových šampionátů. Jediná česká lyžařka na startu Adriana Jelínková na ni ztratila rovných pět sekund a obsadila 29. místo.

Olympijská vítězka v obřím slalomu Shiffrinová v této sezoně SP vyhrála pět z osmi závodů v této disciplíně a byla největší favoritkou. V prvním kole to potvrdila a na začátku druhého navýšila vedení na více než šest desetin. Pak ale náskok postupně ztrácela a v závěru dokonce vyjela z optimální stopy do hlubšího sněhu, navzdory zaváhání ale v cíli rozhodlo dvanáct setin v její prospěch.

Po stříbru v superobřím slalomu má Shiffrinová ze šampionátu ve Francii druhou medaili. Sedmým titulem se vyrovnala dalším čtyřem lyžařům a lyžařkám, kteří mají stejnou bilanci. Před nimi je pouze rekordmanka Christl Cranzová z Německa, která má dvanáct zlatých světových medailí. Shiffrinová bude v sobotním slalomu útočit na osmý titul.

Ten dnešní získala den po té, co oznámila rozchod s dlouholetým trenérem Mikem Dayem. "Je to neuvěřitelné. Byla jsem strašně nervózní, nemohla jsem tomu uvěřit," líčila dojatá Shiffrinová v cílovém prostoru. Musela se vyrovnat se situací, kdy těsně před ní při útoku na medaili vypadla domácí Tessa Worleyová. Druhá žena úvodního kola měla blízko k průběžnému vedení, ale ve spodní části spadla, takže bouřlivé francouzské publikum náhle utichlo.

I díky tomu se na druhé místo posunula Brignoneová, jež po triumfu v kombinaci vybojovala na šampionátu druhou medaili. Bronz získala Norka Ragnhild Mowinckelová, která nechala o devět setin za sebou obhájkyni titulu Laru Gutovou-Behramiovu ze Švýcarska.

Jelínková byla v prvním kole desetinu za umístěním v první třicítce, které by jí zajistilo startovní pozici na začátku druhého kola. Obsadila 33. místo a jela až v době, kdy byl boj o medaile rozhodnutý. Zvládla i druhé kolo a posunula se o čtyři příčky vzhůru. Pro sedmadvacetiletou závodnici, která do minulé sezony reprezentovala Nizozemsko, je to nejlepší výsledek v obřím slalomu na MS.

MS ve sjezdovém lyžování v Méribelu:

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:07,13 (1:02,54+1:04,59), 2. Brignoneová (It.) -0,12 (1:02,85+1:04,40), 3. Mowinckelová (Nor.) -0,22 (1:03,25+1:04,10), 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,31 (1:03,18+1:04,26), 5. Bassinová (It.) -0,80 (1:04,00+1:03,93), 6. Holtmannová (Nor.) -0,92 (1:03,36+1:04,69), ...29. Jelínková (ČR) -5,00 (1:05,80+1:06,33).