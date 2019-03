Soldeu (Andorra) - Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová získala čtvrtý křišťálový glóbus v této sezoně. Triumf v obřím slalomu potvrdila výhrou ve finále Světového poháru v andorrském Soldeu. Shiffrinová letos ke třetímu celkovému triumfu přidala šesté vítězství mezi slalomářkami, poprvé ovládla super-G a premiérově vyhrála také obří slalom.

Dnes jí patřil již 17. pohárový závod v sezoně. Vedla už po prvním kole a v tom druhém pozici bez problémů udržela. "Chtěla jsem dneska přijít a opravdu si glóbus vybojovat a zasloužit," řekla Shiffrinová, která se s další trofejí v náručí neubránila v cílovém prostoru slzám dojetí.

Stačilo jí jakkoliv bodovat, tedy dojet do patnáctého místa. Ziskem čtvrtého glóbu v jedné sezoně se vyrovnala krajance Lindsey Vonnové, které se to povedlo v letech 2010 a 2012, a Slovince Tině Mazeové, jež vládla v roce 2013.

Druhá s odstupem tří desetin sekundy skončila překvapivě juniorská mistryně světa, sedmnáctiletá Alice Robinsonová z Nového Zélandu. "Je to úžasný pocit. Je to bláznivé sdílet své první pódium s Petrou a Mikaelou. Jsou to tak skvělé lyžařky," rozplývala se v rozhovoru pro švýcarskou televizi.

Třetí příčku obsadila mistryně světa a vítězka ze Špindlerova Mlýna Petra Vlhová, která měla před závodem jako jediná šanci Shiffrinovou o glóbus v obřím slalomu připravit. Slovenská lyžařka na vítězku ztratila 41 setin.

V pořadí obřího slalomu nakonec Shiffrinová vyhrála o 137 bodů před Vlhovou. Stejné pořadí je rovněž v celkovém hodnocení SP. Tam Američanka díky úspěchům v rychlostních disciplínách, které Vlhová nejezdí, triumfovala o 849 bodů. Nejlepší Češka Ester Ledecká obsadila v SP se 129 body 54. příčku.

Slavnostní jízdou se dnes v Andoře rozloučila s kariérou olympijská vítězka ve slalomu z Pchjongčchangu Frida Hansdotterová. Ve švédském kroji si sjela trať s košíkem plným sladkostí, které po cestě rozdávala lidem u trati. V cíli ji pak kolegyně pokropily šampaňským.

Hansdotterová končí ve 33 letech, z MS má pět medailí, ze Světového poháru pětatřicet výher i malý křišťálový glóbus za slalom z roku 2016.

Světový pohár dnes v Soldeu uzavřel slalom mužů, který vyhrál Clément Noël a oslavil třetí vítězství v kariéře. Jednadvacetiletý Francouz, jenž letos ovládl prestižní slalomy ve Wengenu a Kitzbühelu, uhájil vedení z prvního kola.

Marcel Hirscher, který si už s předstihem zajistil osmý křišťálový glóbus za celkové vítězství v seriálu i šestou malou trofej za disciplínu, uzavřel sezonu na 14. místě. Třicetiletý rakouský suverén zajel ve druhém kole nejhorší čas ze všech a ani v sedmém závodě po triumfu ve slalomu na MS v Aare se neprosadil na nejvyšší stupínek.

Noël měl po prvním kole suverénní náskok 84 setin, ani on však nezajel druhou jízdu bez chyb. Nakonec ale vítězství uhájil o 18 setin před Manuelem Fellerem z Rakouska. Třetí příčku udržel Švýcar Daniel Yule.

Poslední závod kariéry absolvoval v Andoře Felix Neureuther. Čtyřiatřicetiletý německý lyžař, který má ve sbírce jedno stříbro a dva bronzy za slalom z MS, se rozloučil sedmým místem, což je jeho nejlepší výsledek v sezoně.

Muži - slalom:

1. Noël (Fr.) 1:48,96 (54,21+54,75), 2. Feller (Rak.) -0,18 (55,89+53,25), 3. Yule -0,83 (55,16+54,63), 4. Zenhäusern (oba Švýc.) -0,86 (55,05+54,77), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,98 (55,61+54,33), 6. Razzoli (It.) -1,07 (56,35+53,68), 7. Neureuther (Něm.) -1,10 (55,88+54,18), 8. Pinturault -1,12 (55,62+54,46), 9. Muffat-Jeandet (oba Fr.) -1,19 (56,06+54,09), 10. Rodeš (Chorv.) -1,28 (57,50+52,74).

Konečné pořadí slalomu (po 13 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 786, 2. Yule a Noël oba 551, 4. Zenhäusern 521, 5. Kristoffersen 516, 6. Pinturault 453.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Hirscher 1546, 2. Pinturault 1145, 3. Kristoffersen 1047, 4. Paris (It.) 950, 5. Kriechmayr (Rak.) 739, 6. Feuz (Švýc.) 722, ...150. Zabystřan (ČR) 4.

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:23,17 (1:09,74+1:13,43), 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,30 (1:10,58+1:12,89), 3. Vlhová (SR) -0,41 (1:10,71+1:12,87), 4. Worleyová (Fr.) -1,21 (1:10,97+1:13,41), 5. Rebensburgová (Něm.) -2,03 (1:10,33+1:14,87), 6. Holdenerová (Švýc.) -2,34 (1:11,13+1:14,38), 7. Bremová -2,82 (1:11,73+1:14,26), 8. Liensbergerová (obě Rak.) -2,89 (1:12,76+1:13,30), 9. Hectorová (Švéd.) -3,04 (1:11,99+1:14,22), 10. Holtmannová (Nor.) -3,34 (1:11,94+1:14,57).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Shiffrinová 615, 2. Vlhová 478, 3. Worleyová 460, 4. Rebensburgová 380, 5. Brignoneová (It.) 360, 6. Mowinckelová (Nor.) 277.

Konečné pořadí SP (po 35 závodech): 1. Shiffrinová 2204, 2. Vlhová 1355, 3. Holdenerová 1079, 4. Rebensburgová 814, 5. Schmidhoferová (Rak.) 771, 6. Brignoneová 764, ...54. Ledecká 129, 88. Capová 33, 120. Dubovská (všechny ČR) 8.