Shiffrinová je mnohem lepší, než jsem byl já, tvrdí lyžařská legenda Stenmark

Stockholm - Mikaela Shiffrinová je mnohem lepší, než jsem byl já, řekl agentuře AP legendární švédský lyžař Ingemar Stenmark. Americkou hvězdu dělí jedno vítězství od toho, aby vyrovnala Stenmarkův rekord 86 výher ve Světovém poháru.

"To se nedá vůbec srovnávat, je mnohem lepší, než jsem byl já," tvrdí šestašedesátiletý Stenmark, hvězda 70. a 80. let minulého století. "Má všechno. Je fyzicky silná, má dobrou techniku a silnou hlavu. Myslím, že právě díky této kombinaci je tak dobrá. A také na mě dělá dojem, jak jí to jde ve slalomu i super-G a sjezdu. Takhle dobrý ve všech disciplínách jsem nebyl," řekl Stenmark.

Bývalá švédská hvězda nasbírala všechny své výhry v SP v točivých disciplínách - 40 ve slalomu a 46 v obřím slalomu. Shiffrinová je také silná v technických disciplínách, na kontě má 52 výher ve slalomu, 19 v obřím slalomu a pět v paralelních závodech, dokázala ale také zvítězit v super-G (5), sjezdu (3) a kombinaci (1).

Tato čísla Stenmark dobře zná, protože kariéru Shiffrinové pozorně sleduje. "Viděl jsem většinu jejích závodů. Má dobrý cit pro sníh. Dokáže se přizpůsobit různým sněhovým podmínkám," ocenil Američanku dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa.

Po zisku tří medailí na mistrovství světa ve Francii se Shiffrinová v závěru tohoto týdne vrátí do Světového poháru v norském Kvitfjellu, kde má v plánu dva superobří slalomy a sjezd. Pokud Stenmarka nevyrovná zde, bude mít další šanci následující týden symbolicky ve Švédsku, v obřím slalomu či slalomu v Aare.

Osobně u toho Stenmark nebude, i kdyby to byla příležitost pogratulovat Shiffrinové k překonání rekordu. "Ne, nepojedu tam. Je mi líto, ale ne. Ale samozřejmě se budu dívat v televizi," řekl Stenmark. Vysvětlil, že nechce na švédské půdě strhávat pozornost na Shiffrinovou, když jsou jejími soupeřkami domácí závodnice, například olympijská šampionka v obřím slalom Sara Hectorová. "Proto by mi připadalo trochu zvláštní jet do Aare oslavovat Shiffrinovou, když tam budou také švédské lyžařky. Kdyby to bylo jinde, bylo by to jednodušší," řekl.

Připravil se tak o možnost poznat nejúspěšnější lyžařku historie Světového poháru osobně. "Osobně ji neznám, ale připadá mi jako moc milá osoba," uvedl Stenmark, jenž byl na závodech SP naposledy v roce 2019 v Aare, kam ho na svou rozlučku s kariérou pozvala jiná Američanka Lindsey Vonnová.

Stenmark a Shiffrinová závodí v hodně odlišných érách. Sedmadvacetiletá rodačka z Vailu má k dispozici více závodů a disciplín než Stenmark, od konce jeho kariéry navíc došlo k dramatickému vývoji v technice.

"Je to všechno úplně jiné, ale líbilo se mi to takové, jaké to bylo za mých dob. Jediné, co by bych býval bral, jsou carvingové lyže," řekl Stenmark o více vykrojených lyžích, jež pomáhají při zatáčení. "Myslím, že lyžování je dnes jednodušší než dřív, ale na druhou stranu je složitější vyhrávání, protože nyní je spousta skvělých lyžařů. Stačí, abyste udělali malou chybu, a už je těžké zvítězit."

I když chyby se nevyhýbají ani Shiffrinové, jež si například z loňských olympijských her v Pekingu navzdory velkým očekáváním nepřivezla ani jednu medaili, stále má skvělou úspěšnost 35 procent vyhraných závodů. "Myslím, že jich vyhraje více než 100. Záleží na tom, jak dlouho ještě bude lyžovat, ale 100 určitě," předpovídá Stenmark pokračování dominance Shiffrinové.