Shermanová s Rjabkovem zahájili jednání o Ukrajině pracovní večeří

Ženeva - Jednání náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanové a jejího ruského protějšku Sergeje Rjabkova o situaci na Ukrajině začala v Ženevě nedělní pracovní večeří. Předběžné setkání před dnešním hlavním kolem rozhovorů bylo náročné a podobné obchodnímu vyjednávání, řekl Rjabkov agentuře Interfax. Americká strana podle svého vyjádření zdůraznila svou snahu dosáhnout pokroku skrze diplomacii, dala však najevo, že nechce s Ruskem hovořit o evropské bezpečnosti bez přítomnosti evropských spojenců.

Listu The Moscov Times napsal, že dnešní rozhovory budou trvat zřejmě celý den. Podle médií dorazila ruská delegace krátce po 08:30 SEČ na americké velvyslanectví v Ženevě a jednání začala před 09:00 SEČ, napsala agentura AFP s odkazem na americkou diplomacii.

"Rozhovory byly těžké, nemohly být jednoduché," řekl Rjabkov po večeři s Američany. "Myslím, že zítra (v pondělí) nebudeme ztrácet čas," dodal a poznamenal, že "nikdy neztrácí optimismus". Podle agentury Reuters rovněž přirovnal nynější situaci k takzvané kubánské krizi z roku 1962, kdy stály USA a Sovětský svaz na pokraji jaderné války.

Podle vyjádření americké diplomacie obě strany hovořily o tématech, jimž se hodlají detailněji věnovat při dnešních rozhovorech. Američané zdůraznili, že jsou odhodláni bránit mezinárodní principy suverenity, územní celistvosti a možnosti volného výběru spojenců pro všechny suverénní státy.

Shermanová také svému ruskému protějšku sdělila, že USA jsou otevřené jednání s Ruskem o určitých bilaterálních problémech, nechtějí však hovořit o bezpečnosti v Evropě bez přítomnosti svých evropských spojenců. Některá témata si proto ponechají na setkání Rady NATO a Ruska, která má být ve středu v Bruselu, a na rozhovory pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se čekají ve čtvrtek.

Na sérii diplomatických jednání se dohodli prezidenti USA Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin, kteří se tak snaží vyřešit napětí vyvolané situací na Ukrajině. Západní země tvrdí, že Rusko shromažďuje u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a chystá se podniknout invazi. Moskva to popírá a naopak tvrdí, že se cítí být "obklíčena" zeměmi NATO. Rusko proto požaduje záruky, že se aliance nebude rozšiřovat dále na východ a zejména, že se k ní nepřipojí Ukrajina. Dále chce rovněž omezení vojenských cvičení západních vojsk a limity pro rozmísťování raket v oblasti.

USA označily tyto požadavky za nepřijatelné, ale zároveň uvedly, že existují témata, v nichž mohou dosáhnout obě země shody. Spojené státy a jejich spojenci jsou podle svých vyjádření ochotni jednat o vzájemném omezení vojenských cvičení a umisťování zbraní v regionu.

Rjabkov o víkendu prohlásil, že by tyto kroky měl Západ přijmout jednostranně a že je zklamán signály, které v posledních dnech přicházejí z Washingtonu a z Bruselu. Nevyloučil také možnost, že snahy o diplomatické řešení nynější krize skončí již po dnešním jednání se Shermanovou, a řekl, že Rusko nehodlá činit žádné ústupky pod nátlakem.

V nedělním rozhovoru s agenturou TASS ruský náměstek prohlásil, že Moskva se již nenechá zatlačovat Severoatlantickou aliancí do druhořadé role v evropské i mezinárodní politice. NATO by si podle něj "mělo sbalit svoje věci a vrátit se k hranicím z roku 1997". Aliance se rozšiřovala směrem na východ v několika vlnách, Česká republika do ní vstoupila v roce 1999 spolu s Polskem a Maďarskem, Slovensko následovalo o pět let později.