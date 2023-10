Shell a Katar podepsaly na 27 let smlouvu o dodávkách LNG do Nizozemska

Londýn - Britská ropná společnost Shell podepsala s Katarem na 27 let smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Nizozemska. Je to druhý významný kontrakt, který Katar tento měsíc podepsal s evropskou ropnou společností, uvedla dnes agentura Bloomberg. Společnost QatarEnergy bude od roku 2026 dodávat až 3,5 milionu tun LNG ročně.

Před týdnem Katar podepsal podobnou dohodu s francouzskou společností TotalEnergies. Země investuje desítky miliard dolarů, aby v příštích letech zvýšila svoji těžební kapacitu.

Katar soupeří se Spojenými státy a s Austrálii o pozici největšího světového dodavatele LNG. Dává přednost dlouhodobým dohodám, které jsou teď atraktivnější, vzhledem k tomu, že ruská invaze na Ukrajinu převrátila energetické trhy a přiměla evropské země, aby upřednostnily bezpečnost dodávek před svými takzvanými zelenými cíli.

Shell se podílí na katarském projektu rozvoje velkého plynového pole North Field v Perském zálivu, které je největším ložiskem zemního plynu na světě a zasahuje až do íránských teritoriálních vod, uvedla agentura AFP. Odhaduje se, že pole obsahuje přibližně deset procent známých světových zásob zemního plynu. Loni v červenci se společnost Shell dohodla s firmou QatarEnergy na získání podílu 6,25 procenta v první fázi projektu rozvoje tohoto pole a v listopadu se dohodla na podílu 9,4 procenta v druhé fázi rozšiřování ložiska. V rámci rozšiřování pole by měl Katar do roku 2027 zvýšit produkci o 60 procent na více než 126 milionů tun ročně.

Hlavním trhem pro katarský plyn je tradičně Asie - země jako Čína, Japonsko a Jižní Korea. Podobně dlouhé dohody jako se společnostmi Shell a TotalEnergies podepsal Katar loni a letos i s čínskými podniky China National Petroleum Corporation a Sinopec.

O dodávky LNG z Kataru usiluje také Česká republika. Loni v říjnu o nich jednal premiér Petr Fiala s katarským emírem Tamimem bin Hamad Sáním.