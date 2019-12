Sharon Stoneová se přidala na seznamku; účet jí zablokovali

San Francisco - Americká herečka Sharon Stoneová dnes na twitteru uvedla, že jí byl zablokován účet v seznamovací aplikaci Bumble. Řada uživatelů totiž její profil považovala za falešný, protože nechtěli uvěřit, že by hvězda filmu Základní instinkt skutečně usilovala o seznámení na internetu. Server BBC však připomněl, že Stoneová už v minulosti naznačila, že je otevřena novým známostem. Šokovaní zaměstnanci firmy Bumble hereččin účet znovu v rychlosti uvedli do provozu a popřáli jí šťastné navazování kontaktů.

"Šla jsem na seznamovací stránku Bumble a oni mi zavřeli účet. Někteří uživatelé nahlásili, že to určitě nemohu být já. Hej Bumble, to, že jsem to já, mě snad vylučuje?" napsala na twitteru 62letá herečka, známá také z filmů Total Recall či Casino. Jedna z představitelek společnosti na její zprávu rychle zareagovala a o něco později již napsala, že Stoneové účet byl odblokován.

Zpráva o přítomnosti proslulé herečky na seznamovací aplikaci vzbudila vzrušené reakce uživatelů a uživatelek twitteru. Zatímco řada mužů herečce zasílala návrhy na seznámení, některé ženy vyjádřily obavy z možné konkurence. "Jako kdyby randění nebylo už tak dost těžké, tak teď musíme soupeřit se Sharon Stoneovou," napsala jedna z uživatelek. "Jestli je Sharon Stoneová na Bumbleu, zbytek z nás nemá žádnou naději," napsala další.

Bumble je aplikace, v níž si lidé založí účet s fotografiemi a osobními údaji a mohou následně navazovat kontakty s ostatními uživateli, ať už hledají pracovní spojení, přátelství či intimní vztah. Od jiných podobných aplikací se liší tím, že v případě seznámení lidí odlišného pohlaví smí první zprávu odeslat jedině žena muži, u kontaktů lidí stejného pohlaví lze zahájit konverzaci oboustranně.

Sharon Stoneová proslula například slavnou scénou ve filmu Základní instinkt, v níž si při policejním výslechu dává v krátkých šatech nohu přes nohu. Byla dvakrát vdaná, poprvé za producenta Michaela Greenburga a znovu za novináře Phila Bronsteina, s nímž se rozvedla v roce 2004.

V roce 2014 uvedla, že hledá známost, což znovu potvrdila i loni v americké talkshow. Prohlásila tehdy, že upřednostňuje vysoké muže.