Sezona Plzně byla úspěšná, ale Slavia hrála výjimečně, řekl Vrba

Liberec - Přestože fotbalisté Plzně neobhájili mistrovský titul a museli se sklonit před Slavií, trenér Pavel Vrba hodnotí sezonu jako úspěšnou. Kouč Viktorie pochválil pražského rivala za výjimečné výkony v prvoligovém ročníku s premiérovou nadstavbovou částí.

Slavia si titul zajistila až v předposledním čtvrtém kole nadstavby díky remíze v Ostravě a Plzni nepomohla ani výhra 2:0 v Liberci. Vršovický tým si v čele tabulky vytvořil tříbodový náskok na Západočechy a při případné rovnosti bodů by ve prospěch "Červenobílých" hrálo lepší postavení po základní části.

"My jsme uhráli obrovský počet bodů, který jsme neuhráli ani v minulé sezoně. Podle mého názoru jsme uspěli v Champions League, kde jsme získali sedm bodů, což se nám stalo poprvé za to tříleté působení. Z mého pohledu budu tu sezonu hodnotit jako úspěšnou," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Prostě se stalo, že Slavia hrála výjimečnou sezonu. Samozřejmě nás to mrzí, ale na druhou stranu respektujme i to, že Slavia hrála výjimečně dobře, neztrácela body a uhrála titul, který ji právem patří. My musíme udělat všechno proto, abychom třeba v příští sezoně byli lepší," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Za klíčový moment v boji o titul považuje týden starou porážku 1:3 na Slavii, po které svěřenci Jindřicha Trpišovského odskočili Plzni na pět bodů. "My jsme tam za stavu 0:0 měli stoprocentní gólovou příležitost a neproměnili jsme ji (Jan Kovařík trefil tyčku). Pak Slavia zápas dotáhla do vítězného konce, což si myslím, že byl rozhodující moment toho, kdo titul uhraje," upozornil Vrba. "My jsme se samozřejmě snažili Slavii situaci co nejvíc zhoršit, aby to neměla tak jednoduché. Myslím, že se nám to i dařilo," dodal pětapadesátiletý trenér.

Za vítězství v Liberci, o které rozhodli Tomáš Hořava a Patrik Hrošovský z penalty, byl hodně rád. "Samozřejmě jsem spokojený i na základě toho, jak probíhá soutěž, kdy jsme věděli, že už asi nemůžeme ohrozit Slavii. Přesto jsme dokázali vyhrát, i když Liberec hrál o poháry. Zase tak často se nestává, že by mužstvo, které nehraje o nic, uspělo u mužstva, které o něco hraje," uvedl Vrba. Jeho mužstvo má jisté druhé místo a účast v předkole Ligy mistrů a sezonu zakončí příští týden v domácím utkání proti Ostravě.