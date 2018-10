Praha - Po nezvykle dlouhém odpočinku, ve kterém se jí podařilo doléčit všechny šrámy z náročné olympijské sezony, vstoupí rychlobruslařka Martina Sáblíková v polovině listopadu do nového ročníku Světového poháru. Hvězda dlouhých tratí tentokrát nevyhlašuje útok na nejvyšší mety. Společně s trenérem Petrem Novákem s předstihem oznámila, že důležité závody přijdou až před olympijskými hrami v Pekingu 2022.

"Letos byla příprava hodně jiná, s tréninkem jsme začali později než jindy. Byla náročná. Musím se ale přiznat, že pro mě je nepochopitelné, že sezona začíná. Přijde mi to hodně brzy," uvedla Sáblíková na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Výsledky na kontrolních závodech v Inzellu však ukázaly, že by na tom měla být dobře. Vyhrála trať 3000 metrů, na které dokázala porazit i svou dlouholetou sokyni Ireen Wüstovou z Nizozemska. "Ukázalo se, že pozdní začátek (přípravy) snad moc nevadil. Na druhou stranu to byl jen takový výstřel. Uvidíme teď na Světových pohárech," uvedla Sáblíková.

Nadcházející měsíce budou pro Sáblíkovou a spol. náročné i s ohledem na cestování. Seriál SP začne v Japonsku, poté se bude závodit v Evropě a v závěru se bude bojovat v Americe. "Je to hodně zvláštní, i tím, že druhý svěťák v Japonsku je na otevřené dráze. Hodně jsme zvažovali, jestli tam pojedeme," přiznala Sáblíková, která se bude muset vyrovnat i se změnou bodování seriálu. Zmenší se odstupy mezi jednotlivými pozicemi. "Takže to bude hodně těsné a bude hodně záležet na posledním Světovém poháru, kde budou ve hře dvojnásobné body," dodala.

Trojnásobnou olympijskou vítězku potěšilo, že ani kouč Novák, jenž je obvykle hodně náročný, netlačí v úvodu sezony na výsledky. "Jsem ráda, že i tady zaznělo, že tahle sezona není až tak důležitá. Loni jsem měla hodně problémů," poukázala na řadu zdravotních potíží se zády nebo s úpony kolena. Momentálně je stoprocentně fit.

"Mám za sebou tři týdny na ledě v Inzellu a necítila jsem nic, co by mě omezovalo. Ze začátku jsem měla lehké problémy s úponem kolena, ale postupně se to spravilo. Bylo potřeba, aby si tělo zvyklo na jiný pohyb," uvedla jednatřicetiletá rychlobruslařka.

Vrcholem sezony pro Sáblíkovou bude mistrovství světa na jednotlivých tratích. "Obecně nevím, co od sezony s ohledem na pozdější začátek přípravy očekávat. Uvidíme, jak to bude na Světových pohárech vypadat. Nejdřív se ale na mistrovství musím kvalifikovat," řekla Sáblíková s tím, že v průběhu sezony bude dál dohánět tréninkové manko. "Něco už teď natrénováno mám, ale je toho daleko méně než v minulých sezonách," podotkla.

Jedenáctinásobná vítězka seriálu SP před začátkem sezony pozorně sledovala výsledky svých soupeřek na národních šampionátech a kontrolních závodech. "Přicházejí nové závodnice hlavně z Holandska a koukala jsem, že mají velmi dobrou úroveň. Navíc nikdo z Top 10 neskončil a opravdu hodně holek zajelo super časy. Bude to hodně otevřené a bude platit, že můžu být první, ale taky osmá," řekla Sáblíková.