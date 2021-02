SeznamZprávy: Babiš v lednu požádal Izrael o přebytky vakcín

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) v dopise na začátku ledna požádal Izrael o případné přebytky vakcín proti covidu. Uvedl to dnes server SeznamZprávy, který dopis získal. Premiér se v dopise odvolává na "nejužší pouta" mezi Českem a Izraelem a uvádí, že Izrael je pro Česko vzorem v tom, jak rychle a efektivně dokáže obyvatelstvo očkovat. Izrael očkuje nejrychleji na světě.

"Považoval bych za důkaz našich pokračujících vynikajících vztahů, kdybychom mohli izraelské zkušenosti v České republice co nejvíce využít. Vedle toho bychom rovněž velice ocenili, pokud by v případě, že dodané množství vakcín do Státu Izrael bude převyšovat poptávku mezi izraelskými občany, bylo možné přebytek využít v ČR," cituje server z dopisu Babiše izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Babiš dodal, že je připraven zahájit jednání okamžitě po obdržení odpovědi.

Premiér se v dopise z 5. ledna odvolává na speciální česko-izraelské vztahy a připomíná posilování českého diplomatického zastoupení v Jeruzalémě. "Domnívám se, že je vždy nutné se učit od svých nejlepších přátel," uvedl. Prezident Miloš Zeman už před několika týdny veřejně řekl, že on i premiér napsali do Izraele o pomoc s organizací očkovací kampaně. O žádosti o přebytečné vakcíny nehovořil.

Izrael je v očkování vůdčí zemí světa. Nejméně jednu dávku už dostaly čtyři z devíti milionů občanů a druhou více než 2,6 milionu lidí. Mezi mladšími ročníky ale vůči vakcinaci přetrvává nedůvěra. Izraelské úřady se snaží povzbudit zájem o očkování mezi skeptiky. Agentura Reuters tento týden napsala, že úřady nabízejí za účast na očkovacím programu pohoštění zdarma. Izraelci žijí v uzávěře od konce prosince. Stát má v plánu uvolnit část omezení v neděli. Znovu by se otevřely hotely nebo tělocvičny pro ty, kdo se nechali očkovat nebo covid-19 prodělali.

Do Česka zatím výrobci dodali přes 667.000 dávek vakcín proti covidu. Podány byly lidem tři čtvrtiny z nich. Obě potřebné dávky zatím dostalo zhruba 182.000 lidí. Nejprve byli očkováni zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociální péče. Od poloviny ledna se mohou hlásit k vakcinaci lidé ve věku nad 80 let a od 1. března mají mít tuto možnost lidé ve věku nad 70 let. Očkování zpožďuje celoevropské zpomalení dodávek vakcín. Česko má objednané vakcíny pro 11 milionů lidí.