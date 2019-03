Praha - V Česku se přes internetové seznamky mohou seznámit lidé stejné náboženské víry, s láskou ke stejným domácím mazlíčkům nebo ke sportu. Funguje také seznamka spojující lidi, kteří nesnáší stejné věci. Existuje několik tematických a netradičních seznamek. V loňském roce se přes seznamku EX:PO v Brně uskutečnilo největší rande ke 100. výročí Československa. Lidí, pro kterých důvodem k seznámení je opravdová láska, je podle průzkumu menšina. Nejatraktivnější lidé žijí podle seznamky eDarling v Praze a v Brně. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

"Podle jedné studie lidi více spojují věci, které nesnáší než věci, které mají rádi," zakladatel seznamovací aplikace Hater Brendan Alper, která spojuje lidi stejných averzí. Předejít se tak může výběru špatné restaurace podle averze k určitému druhu jídla. I když zatím není mnoho českých uživatelů, někteří už v aplikaci sdílejí například nenávist k Silvestru, horkému počasí, hudební skupině Nickelback, pizze s ančovičkami nebo k trapným očním kontaktům ve výtahu.

Pro ty, kteří hledají partnery stejných náboženských hodnot, existují křesťanské seznamky. Své seznamky mají také sportovci, kteří tak mohou najít partnera pro běhání nebo na výlet na kole. Seznámit se mohou pejskaři i jejich mazlíčci. Speciální internetová stránka existuje také pro nezadané rockery a rockerky, kteří chtějí partnery se stejným hudebním stylem.

Lidi s psychickými problémy spojuje Psychoseznamka, kde je uživatelům zajištěna anonymita a mohou díky seznámení řešit nebo sdílet svá trápení.

Největší československé rande zorganizovala v minulém roce umělkyně Kateřina Šedá. Vybrala 959 žen a stejný počet mužů. Na oslavu 100. výročí republiky se sešlo 1918 lidí v jeden den na výstavišti v Brně a měli možnost najít mezi sebou spřízněnou duši.

Podle průzkumu Kaspersky Lab zabývající se počítačovou bezpečností jen 20 procent lidí hledá na seznamkách opravdovou lásku. Polovina hledá zábavu. Jeden z deseti Čechů se zajímá o sex a tři procenta se snaží na seznamkách zjistit, jestli je podvádí partner.

Nejatraktivnější nezadaní žijí podle zkoumání jedné z největších seznamek eDarling v centru Prahy. Za hlavním městem se umístili nezadaní v Brně, Ostravě nebo v Olomouci. Nejméně atraktivní bydlí v Benešově.

První inzerát na seznámení v českých zemích vyšel před 225 lety, 8. března 1794, a to v tehdejších Poštovských novinách. Adept jeho prostřednictvím hledal "na celý život dívku dobrého vychování, jejíž tvář není poznamenána neštovicemi". Do příchodu internetu zprostředkovávali seznamování dohazovači a dohazovačky, později pak seznamovací kanceláře. V ČR navštěvuje dnes seznamovací weby 61 procent mužů a 39 procent žen a převládají uživatelé ve věku 18 až 25 let.