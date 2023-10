Seznam Zprávy: Zelenskyj vyznamenal Síkelu a Řehku za podporu Ukrajiny

Praha - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyznamenal za podporu Ukrajiny, kterou loni v únoru napadlo Rusko, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN) a náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku. Udělil jim Řád za zásluhy II. třídy. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Loni získali od Zelenského státní vyznamenání ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Za významný osobní přínos k posílení mezistátní spolupráce, podporu státní svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a propagaci ukrajinského státu ve světě vydávám tento dekret," citoval web ocenění.

Podle Síkely je pomoc Ukrajině morální i strategickou povinností. "Jsem rád, že jsme k tomu našli odvahu a že to přináší konkrétní pozitivní výsledky konkrétním lidem. To, že to tímto způsobem ocenila i ukrajinská strana, samozřejmě vnímám jako velkou poctu," řekl.

Česko podporuje Ukrajinu finančně, vojenskou technikou i tím, že omezilo dodávky energií z Ruska. Zejména v dovozu plynu bylo na Rusku před vypuknutím války značně závislé, vláda však tuto potřebu snížila jenom na několik procent. Právě v tom sehrál důležitou roli ministr Síkela, napsal web.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v lednu spustilo iniciativu na podporu obnovy energetické infrastruktury na Ukrajině, která byla zničena ruskou agresí. V crowdfundingové kampani nazvané Rozsvěcíme Ukrajinu a v aukci nabízelo ministerstvo několik desítek mikin z doby českého předsednictví v EU. Mikiny, na kterých stál nápis We will convene as many Energy Councils as necessary (Svoláme tolik energetických rad, kolik bude potřeba), podepsali politici a známé osobnosti. V aukci se vybralo 770.000 korun.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022 a od té doby ruská agrese proti Ukrajině trvá. Česká republika byla jednou z prvních zemí, které Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí poskytly konkrétní vojenskou pomoc. Vedle přímých dodávek z armádních skladů či zásob firem českého obranného průmyslu Česká republika podporuje Ukrajinu také uzavíráním dohod o opravách obrněné techniky. Česko také přiznalo dočasnou ochranu zhruba půl milionu uprchlíků z Ukrajiny, z nichž asi třetina se vrátila zpět.