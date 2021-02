Seznam Zprávy: Údajně nemocný Janoušek byl místo vězení na horách

Praha - Údajně vážně nemocný odsouzený lobbista Roman Janoušek byl v době přerušení trestu vězení na horách v Rakousku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Janoušek si má odpykat ve vězení 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Zatím ale strávil za mřížemi kvůli svému zdravotnímu stavu jen zhruba rok a čtvrt. Janoušek má podle posudků po operacích v hlavě implantát a údajně musí chodit o francouzské holi, uvedl server. Na snímcích, které mají Seznam Zprávy k dispozici, ale Janoušek třeba táhne sáně a má na sobě lyžařské vybavení. Janouškův advokát Lukáš Trojan to podle serveru nechtěl komentovat.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze úmyslně srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014 a ve vězení byl do března 2016. Trest mu byl opakovaně přerušen ze zdravotních důvodů, naposledy v květnu 2018. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Seznam Zprávy ale získaly fotografie z přelomu let 2019 a 2020, kdy se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.

Snímky ukazují rozesmátého Janouška se synem a přáteli na horách. Čas a místo pořízení snímků potvrzují podle serveru GPS informace fotografií. Jedna fotografie byla například podle těchto informací pořízena 31. prosince 2019 u panoramatické restaurace na vrcholu hory Gaislachkogel ve výšce přes 3000 metrů nad mořem. Na snímku má Janoušek na sobě lyžařské oblečení a helmu.

Na snímcích je s Janouškem také další kontroverzní a soudně trestaný podnikatel Tomáš Pitr a majitel jednoho pražského klubu Miloslav Žáček. Snímky poskytla serveru bývalá Žáčkova partnerka Sandra Pokorná. "Míla mi tehdy telefonoval, že dopoledne Roman (Janoušek) s přítelkyní lyžovali a on se mezitím staral o jejich syna. Sraz si dali na vyhlídce Gaislachkogl, kde poobědvali v nějaké známé restauraci, a tam odsud mi poslali několik fotek," řekla serveru.

Janouškův právník Trojan řekl serveru, že nemá od klienta mandát, cokoli říkat. Ani Žáček se k tomu nechtěl vyjadřovat. Pitr serveru pouze potvrdil, že s Janouškem v té době byl, ale víc uvést nechtěl.

Vrchní soud v Praze uvedl už v létě 2019, když Janoušek neúspěšně žádal o upuštění od výkonu zbytku trestu, že odsouzený lobbista žije bohatým společenským životem. Soud při nařízeném sledování zjistil, že Janoušek chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si v tropickém horku na kole nebo navštívil galerii.

Loni byl Janoušek obžalován v další kauze. Státní zástupce podal na podnikatele a další čtyři obviněné žalobu v kauze neoprávněných úhrad od zdravotních pojišťoven pro firmu Chambon. Podle dříve zveřejněných informací jsou mezi obviněnými také Janouškův blízký spolupracovník Luboš Pašek, další podnikatel Petr Ullrich a lékařka Soňa Peková.