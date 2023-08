Seznam Zprávy: TOP 09 jedná s Dominikem Haškem o kandidatuře do Senátu

Praha - Strana TOP 09 jedná s bývalým reprezentačním hokejovým brankářem Dominikem Haškem o kandidatuře do Senátu za koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Hašek kandidaturu nevylučuje, chce se rozhodnout do několika měsíců. Příští senátní volby se uskuteční na podzim příštího roku.

"S Dominikem Haškem již delší dobu jednáme o jeho kandidatuře do Senátu za TOP 09, respektive koalici Spolu, a věřím, že se na ní dohodneme," řekla serveru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hašek by zřejmě kandidoval v Praze. "Téma obvodu, ve kterém by kandidoval, je součástí našich rozhovorů jak přímo s ním, tak také s koaličními partnery. Ve hře jsou zejména pražské senátní obvody," doplnila šéfka TOP 09.

Jednání s představiteli Spolu potvrdil i Hašek. "Nějaká jednání proběhla, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Určitě bych chtěl mít jasno nejpozději na podzim," řekl serveru. "Co se týče hodnot a priorit, tak je mi jednoznačně bližší současná koalice než strany zastupující opozici," uvedl bývalý hvězdný brankář NHL, který v současnosti kvůli ruskému útoku na Ukrajinu veřejně vystupuje proti účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních sportovních akcích.

"Senát je jedna z alternativ. Nejprve však musím uspět ve volbách. To znamená, že musím přesvědčit voliče, že já jsem pro ně ten nejvhodnější člověk, kterého mají volit," řekl Hašek k případné kandidatuře.