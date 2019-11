Seznam Zprávy: Schillerová mění pravidla účtenkové loterie k EET

Praha - Ministerstvo financí mění pravidla účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). Od prosince bude moci hráč zaregistrovat do loterie jen 500 účtenek měsíčně, uvedla dnes ministryně Alena Schillerová (za ANO) pro server Seznam Zprávy. Podezření, že účtenkovka není regulérní a že se při ní obcházejí pravidla, naznačila statistika ministerstva financí, píše web.

Ze statistiky vyplývá, že letos v srpnu se účtenkové loterie účastnilo téměř 350.000 hráčů. První hráč tehdy podle statistiky registroval 11.128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie pro něj znamenalo jít denně do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Padesátý hráč v srpnovém žebříčku zaregistroval 4517 účtenek, což by znamenalo, že musel jít denně do 150 obchodů. "Pro normálního člověka tudíž věc nemožná. Podle pravidel účtenkovky lze totiž registrovat od jednoho obchodníka pouze jednu účtenku," připomíná server.

Schillerová, jejíž úřad je pořadatelem loterie, se proto rozhodla změnit pravidla a omezit počet účtenek, které lidé mohou do slosování poslat. "Dnes jsem podepsala dodatek, který ještě musí podepsat provozovatel (Wincor Nixdorf), který pro nás účtenkovku provozuje," řekla Schillerová. Ohlášené omezení ve hře by podle ministryně mělo platit od prosince.

Nejvíce hráčů se za dva roky fungování projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478.000. Následně až do loňského září počet hráčů klesal, od té doby do současnosti se ustálil mezi 341.000 až 352.000 hráči měsíčně. Nejvíce zaregistrovaných účtenek MF zaznamenalo loni v březnu, přes 18 milionů.

Náklady na účtenkovou loterii k EET bez započtení výher by letos měly činit podle údajů MF asi 18 milionů Kč.

Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po stokoruně.

Ministerstvo loterií sleduje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Politická opozice je k loterii skeptická.