Seznam Zprávy: Policie chce v kauze kolem DPP stíhat další dva lidi

Praha - Policie chce v kauze kolem nyní již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka obvinit další dva lidi. Dnes to uvedl server Seznam Zprávy, podle kterého jsou ale dva z podezřelých v zahraničí, kriminalisté jim proto obvinění nemohli předat. V případu, který souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), je nyní obviněno 11 lidí.

Obvinění si podle Seznam Zpráv zatím nevyslechli ekonomický náměstek dopravního podniku Matej Augustín, který je na Slovensku, a podnikatel Pavel Dovhomilija, který podle serveru od víkendu pobývá v Chorvatsku.

Augustín serveru řekl, že na policii půjde vypovídat až v pondělí se svými právními zástupci. "Do té doby se k tomu vyjadřovat nebudu, protože neznám ani obsah a rozsah obvinění. Zatím je to pro mě velmi nepřehledná situace, nerozumím jí," řekl náměstek. Dovhomilija na opakované telefonáty nereagoval, napsal server.

Mezi obviněnými je podle Seznam Zpráv vedle Hlubučka podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Mezi obviněné podle webu patří i vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada, různí podnikatelé, osobní řidič Redla či obchodní zástupce radiokomunikační firmy.

Podle Seznam Zpráv byl hlavou skupiny Redl, který v minulosti spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem. "Podle policejní verze případu se vše dalo do pohybu v letech 2018 a 2019, kdy se lysolajský starosta Hlubuček stal náměstkem primátora a začala se formovat – opět podle policie – organizovaná zločinecká skupina," napsaly Seznam Zprávy.

Do zájmu podezřelých dostal pražský dopravní podnik, ve kterém podle policie "postupně a systematicky obsadili klíčové pozice tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od 'vítězných' firem úplatky", uvedl server.

Prvním cílem bylo podle policejního obvinění obsazení pozice ekonomického ředitele dopravního podniku, do níž Redl prosazoval svého dlouholetého kamaráda Augustína. Hlubuček se jako člen dozorčí rady podle webu zasadil o to, aby byl Augustín zvolen. Augustín pak podle serveru na pokyn Redla prosadil na místo ředitele úseku IT Šteffela. Jako další pak skupiny obsadila pozici vedoucího odboru technické správy objektů Vejsadou, píše server.

Policie podle webu podezřívá skupinu z manipulace či uplácení zakázek. Jedna podle webu souvisí s IT službami, které dopravnímu podniku poskytovala společnost Uniprog Solutions. "Její šéf Maroš Jančovič platil, jak říkají detektivové, Redlově a Hlubučkově skupině miliony ročně, aby mohl pracovat pro dopravní podnik. Firma z toho navíc vytěžila další zakázky. Právě Jančovič je dalším obviněným," uvedly Seznam Zprávy. Skupina se podle serveru zaměřila i na oblast byznysu ve vymáhání neuhrazených pohledávek z přepravy formou exekucí.

Detektivové podle serveru také zmonitorovali žádost o úplatek, který Redl s Hlubučkem podle policie chtěli od developera Serge Leona Borensteina. "Michal Redl společně s Petrem Hlubučkem zosnovali nejpozději dne 6. dubna 2020 plán s úmyslem získat pro sebe a další členy zločinecké organizované skupiny majetkový prospěch, který spočíval v tom, že ekonomický ředitel Matej Augustín bude kontaktovat předem vybranou osobu blízkou Serge Leonu Borensteinovi, jejímž prostřednictvím bude požadovat jednak za účelem dalšího vyjednávání a jednak finanční částku pět milionů korun za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku společného podniku," cituje Seznam z usnesení o zahájení stíhání.

Hlubuček dnes rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal také členství v dozorčí radě DPP.

"Bohužel v současné době není možné publikovat detaily z usnesení o zahájení trestního stíhání. Takový postup by mohl mařit probíhající trestní řízení. Jsem však klientem zmocněn uvést, že popis jednání klienta obsažený v usneseni o zahájení trestního stíhání se skutečně diametrálně liší od toho, jak je klient a jeho role v kauze DP, na základě informací uniklých od médií, veřejně prezentována. Lze tedy jen apelovat, aby i v případě Ing. Hlubučka jako osoby veřejného zájmu byl respektován princip presumpce neviny," uvedl Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan.