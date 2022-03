Seznam Zprávy: Obcím podobně jako krajům zůstalo ve Sberbank 2,5 mld. Kč

Ilustrační foto - Sberbank CZ a.s., logo, štít na pobočce banky Strossmayerovo náměstí v Praze.

Ilustrační foto - Sberbank CZ a.s., logo, štít na pobočce banky Strossmayerovo náměstí v Praze. ČTK/Štěrba Martin

Praha - Českým obcím zůstalo podle dokumentu Svazu města a obcí v uzavřené Sberbank CZ 2,53 miliardy korun, 672 milionů korun přitom mohly vybrat bez výpovědní lhůty. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Připomněl, že přes 2,5 miliardy zůstává v bance, která má vazby na Rusko, také pěti krajským úřadům.

Podle serveru zástupci Svazu měst a obcí budou situaci ve čtvrtek řešit s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

"Budeme žádat o možnost finanční pomoci obcím, které se dostaly do zjevných problémů a potřebují překlenout finance. Daleko důležitější pak bude dosáhnout maximální snahy o to, aby se zadržené finanční prostředky mohly co nejdříve vrátit obcím a krajům," řekl webu ke schůzce s ministrem předseda svazu František Lukl a doplnil, že svaz zároveň zaslal starostům postižených obcí pokyny ohledně dalšího postupu.

Některé obce měly u banky veškeré své peníze. Server v této souvislosti uvedl mimo jiné Vranov u Brna nebo Nebovidy v okrese Brno-venkov.

Česká národní banka v pondělí 28. února, tedy čtyři dny po začátku ruské invaze do Ukrajiny, oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ. Ve středu 9. března začal Garanční systém finančního trhu vyplácet náhrady vkladů fyzickým klientům banky. Výplatu náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům měl zahájit v pondělí, kvůli nedodání nezbytných podkladů od Sberbank CZ se tak ale nestalo. Institucionální klienty ale ubezpečil, že jejich nárok pro výplatu náhrad nezaniká. Náhrady pohledávek z vkladů jim budou vyplaceny po dodání podkladů ze strany Sberbank CZ a jejich zpracování Garančním systémem.