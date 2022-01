Seznam Zprávy: MF Schillerové zaplatilo dva miliony Kč za fotografa a kameramana

Praha - Ministerstvo financí za působení tehdejší ministryně Aleny Schillerové (ANO) zaplatilo za služby profesionálního fotografa a kameramana téměř dva miliony korun, napsal dnes server Seznam Zprávy. Oba pracovali jako řadoví referenti v odboru vnějších vztahů a komunikace. Jejich fotografie a videa používala Schillerová k prezentaci na instagramu či facebooku. Exministryně a současná šéfka nejsilnějšího poslaneckého klubu tvrdí, že sociální sítě si spravovala sama a fotograf a kameraman se jako zaměstnanci ministerstva podíleli na mediálním obrazu celého úřadu.

Platy včetně odměn pro fotografa a kameramana vyšly celkově na 1,93 milionu korun, a to od září 2020 do konce loňského listopadu. Odpověď získala redakce serveru na základě žádosti podle zákona o veřejném přístupu k informacím.

"Ministerstvo financí vám sděluje, že za období 23. září 2020 až 30. listopadu 2021 byly náklady na platy a odměny obou referentů v souhrnu 1,930.769 Kč (bez odvodů)," uvedlo ministerstvo s tím, že konkrétní sumy u každého zvlášť nelze uvést kvůli ochraně osobních údajů.

Profesionální fotograf David Šedivý, který podle Seznam Zpráv dělal snímky Schillerové zejména na instragram, působil na ministerstvu necelý rok, nastoupil v lednu 2021. Kameraman Jakub Konečný, jenž měl na starosti hlavně videa na facebook, přišel v září 2020. Oba dva skončili na vlastní žádost loni v listopadu dva dny poté, co se šéf ODS Petr Fiala stal premiérem, upozornil už dříve Deník N.

Bývalá ministryně považuje článek za účelový. "Nebyli to fotografové, kteří mi fotili pouze fotky na instagram, jak to účelově vykládají někteří novináři.... Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí, profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva. O mé sociální sítě se samozřejmě nikdy nestarali, to je další nesmysl," uvedla dnes Schillerová pro televizi CNN Prima News.

Někteří vládní politici šéfku poslanců nyní opozičního hnutí ANO a někdejší správkyni státní pokladny kritizovali, že práci fotografa a kameramana placených z peněz daňových poplatníků podle nich využila k osobní prezentaci na sociálních sítích, kde je velmi aktivní.