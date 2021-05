Seznam Zprávy: Jaroš a Nejedlý podle e-mailů dojednávali funkce v diplomacii

Praha - Obsazování některých funkcí v diplomacii dojednával náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš (ČSSD) s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým i v době, kdy Jaroš neměl funkci na ministerstvu. Jaroš vyjednával s Nejedlým i za ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), o obsazování funkcí komunikoval také s velvyslancem v USA a bývalým ředitelem zahraničního odboru Pražského hradu Hynkem Kmoníčkem. Napsal to dnes server Seznam Zprávy na základě Jarošovy e-mailové komunikace, kterou má k dispozici.

Petříček připustil Jarošův zájem ovlivňovat chod Černínského paláce. "Vnímal jsem jeho snahu mít vliv na chod ministerstva zahraničí. Snažil jsem se tomu bránit, usiloval jsem o profesionální diplomatické služby," řekl bývalý ministr Seznam Zprávám. Jaroš a Nejedlý podle serveru na dotazy nereagovali, ČTK zjišťuje vyjádření Pražského hradu. "S Pavlem Jarošem se známe z doby, kdy jsme oba byli náměstci ministra. Samozřejmě spolu komunikujeme, neboť komunikace je práce diplomatů. Náš vztah bych tedy charakterizoval jako dlouholetý, pracovní i přátelský," cituje server Kmoníčka.

Jaroš na ministerstvo zahraničí nastoupil v dubnu po odvolání Petříčka v době, kdy úřad přechodně vedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V době, ze které e-maily pocházejí, Jaroš zasedal v dozorčí radě České pošty. Obsazování míst na ambasádách a dalších zastupitelských úřadech schvaluje vláda, potřebný je i souhlas prezidenta. Kancelář prezidenta republiky zařadila minulý týden Seznam Zprávy mezi média, kterým nebude poskytovat informace.

Jaroš s Kmoníčkem podle serveru řešili například Nejedlého snahu dostat na post velvyslance při OSN v Ženevě Petra Gajduška, ten funkci nakonec získal. Jaroš s Kmoníčkem si na jaře 2019 psali také o vyslání jejich známé a členky ČSSD Anity Grmelové na diplomatickou misi do zahraničí, uvedl server.

"Teď je na tobě, abys odblokoval možná vůbec nezablokovaného Nejedlého a spol… Gajdůškovi pak za rok pomůžeme na hlavní kšeft do OSN a tím bude mít ČSSD celkově čtyři velvyslance. Tak kdy vyrazíš na Hrad?" napsal Kmoníček v březnu 2019 Jarošovi. Ten v dalším e-mailu píše o tom, že Petříček po něm chtěl předjednat obsazování funkcí s Nejedlým. "Tomáš pozdrží celý balík, než si s Martinem promluvím, protože nechce riskovat, že mu ho celý vrátí," napsal Jaroš Kmoníčkovi.

Velvyslanec v USA odepsal, že s Pražským hradem je případně zapotřebí vyjednávat o velvyslancích jednotlivě. "V principu je třeba, aby to Tomáš (Petříček) navrhl, a pak uvidíme, kdo na Hradě co řekne. Nejspíš nikdo nic, a pokud ano, tak je to obchodovatelné systémem kus za kus," cituje server z Kmoníčkova e-mailu Jarošovi.