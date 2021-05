Seznam Zprávy: Hamáček měl let do Moskvy zamluvený

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl pro svou dubnovou cestu do Moskvy zajištěnou přepravu armádním letadlem, potvrdilo serveru Seznam Zprávy ministerstvo obrany. Podle vyjádření mluvčího resortu byl let stornován několik hodin před zveřejněním informaci o zapojení ruských tajných služeb do exploze muničních skladů ve Vrbětících v roce 2014. Hamáček tvrdí, že příprava cesty do Ruska byla od počátku zastíracím manévrem a ve skutečnosti se neměla vůbec uskutečnit. Příprava letu ale podle serveru Seznam Zprávy nasvědčuje tomu, že ministr na jednání do Moskvy odletět chtěl, a to v době, kdy už měl informace o ruském podílu na výbuších.

Žádost o zajištění letecké přepravy do Moskvy a zpět podal Hamáčkův resort ministerstvu obrany ve středu 14. dubna. "V pátek ráno tedy ministr obrany podepsal souhlas s poskytnutím letadla. O den později, tedy v sobotu dopoledne, pak přišlo storno žádosti z ministerstva vnitra," řekl mluvčí obrany Jan Pejšek serveru Seznam Zprávy.

Z vyjádření vyplývá, že let byl zrušen jen několik hodin předtím, než Hamáček spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámili, že za útokem ve Vrběticích z roku 2014 stojí agenti ruských tajných služeb. Politici dostali takovou informaci od Bezpečnostní informační služby 7. dubna.

Cestu do Moskvy naplánovanou na pondělí pondělí 19. dubna oznámil Hamáček ve středu 14. dubna. Zdůvodnil ji jednáním o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V proti onemocnění covid-19. Cestu, kterou kritizovali premiér i opozice, nakonec zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací Vrběticích.

Server Seznam Zprávy napsal 6. května s odkazem na nejmenované zdroje, že Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Hamáček takové obvinění odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení.

Za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 jsou podle českých tajných služeb důvodně podezřelí agenti ruské tajné služby GRU. Zveřejnění informace vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem, včetně vzájemného vypovězení podstatné části diplomatů.