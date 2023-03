Seznam Zprávy: Fakultní senát se zastal Ševčíka, s odvoláním nesouhlasí

Praha - Akademický senát Národohospodářské fakulty (AS NF) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) se tento týden zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého chce rektor VŠE pro nevhodné chování na veřejnosti odvolat. Senát přijal usnesení, že se záměrem rektora nesouhlasí a dříve uvedené důvody nejsou pro odvolání dostatečné. Senát tak nechává na rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, zda využije své pravomoci a děkana odvolá. Píše o tom dnes server Seznam Zprávy.

Web zveřejnil usnesení fakultního senátu, pro které per rollam hlasovalo šest členů, dva byli proti a jeden se zdržel. Členové senátu konstatovali, že mediální interpretace událostí, ke kterým došlo po skončení protivládní demonstrace 11. března na Václavském náměstí, nepřispívají k udržení dobrého jména VŠE. Děkanovo chování ale považují za lidsky správné a pochopitelné. Několik stovek lidí se tehdy pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Ševčík, který se do incidentu zapojil, však tvrdí, že jen pomáhal zraněnému.

Rektor v pondělí 13. března děkana fakulty kvůli jeho vystupování na protivládních demonstracích vyzval k rezignaci. Ševčík tehdy uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod. Následně po jednání vedení VŠE rektor oznámil, že pokud Ševčík sám nerezignuje, za nejvhodnější řešení považuje, aby ho odvolal akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE. Pokud by fakultní senát Ševčíka neodvolal, chce rektor využít své pravomoci navrhnout odvolání. K tomu by však potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

"Z toho lze dovozovat, že pro rektora je již předem akceptovatelné pouze takové stanovisko, které bude odpovídat jeho záměru, tzn. odvolání děkana, a tedy podstata, smysl a účel jakékoliv akademické diskuse je rektorem fakticky předem vyloučen. AS NF za této situace tudíž nemá možnost bránit rektorovi v realizaci jeho předem zamýšleného exekutivního záměru. Nesouhlasí s ním však," píše se v usnesení. Senát také uvádí, že důvody uvedené rektorem nepovažuje za dostatečné pro odvolání děkana. "AS NF tak rektorovi VŠE otevírá možnost, aby svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu využil a předložil na nejbližším zasedání AS VŠE návrh na jeho odvolání," dodali členové senátu fakulty.

Tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa ČTK ve středu sdělil, že zasedání fakultního senátu, na kterém by se mělo jednat o odvolání děkana Ševčíka, zasedne ve středu 5. dubna. Mluvčí VŠE Věra Koukalová už dříve uvedla, že zasedání celouniverzitního akademického senátu bude svoláno až v závislosti na výsledku jednání senátu národohospodářské fakulty.

Kvůli nespokojenosti se Ševčíkovým vystupováním na veřejnosti chtějí odchod nynějšího děkana z funkce také někteří studenti a absolventi VŠE. Naopak ho v otevřeném dopise rektorovi nazvaném "Nechte učit Ševčíka" podpořili někteří politici, publicisté, podnikatelé či právníci, mezi nimi poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza, ústavní právník Zdeněk Koudelka a šéfka Trikolory Zuzana Majerová. Na podporu Ševčíkova setrvání ve funkci děkana vznikla také petice.