Seznam Zprávy: Exministr Prymula pracuje pro holding Akeso

Praha - Bývalý ministr zdravotnictví a nyní poradce prezidenta Roman Prymula pracuje kromě Agelu jako konzultant i pro další zdravotnickou skupinu, holding Akeso. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Prymula to nechtěl komentovat. Serveru řekl, že jeho nynější práce nemá žádné vazby na stát. Prymula je však poradcem prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje, aby Česko nakoupilo ruskou vakcínu proti nemoci covid-19 Sputnik V. Jedna z firem Agelu se zabývá distribucí vakcín. Akeso zase vytváří projekt pandemické nemocnice a do skupiny patří firmy zaměřené na distribuci léčiv.

"Mám snad umřít hlady?" řekl Prymula serveru v reakci na dotaz k práci pro Akeso, které mělo podle poslední účetní závěrky za rok 2019 tržby 3,3 miliardy korun. Skupina Akeso podnikatele Sotiriose Zavalianise provozuje třeba Nemocnici Hořovice, Rehabilitační nemocnici Beroun či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice.

Prymula tvrdí, že jeho nynější práce je v komerční sféře bez jakékoli vazby na stát. Třeba Akesu ale radí podle serveru mimo jiné s projektem tzv. pandemické nemocnice, která má vzniknout rozšířením hořovické nemocnice. Zavalianis v březnu tento projekt představil i premiéru Andreji Babišovi (ANO), který do Hořovic přijel na návštěvu. Pod Agel, pro který Prymula podle České televize pracuje jako externí konzultatnt, zase patří distributor některých vakcín na covid-19 v Česku, firma Avenier.

"On zná všechny ty standardy, zná situaci ve světě, tak s ním naše nápady a záměry vždy konzultujeme. Komunikace probíhá vesměs po mailu, občas se potkáváme," řekl Seznam Zprávám ke spolupráci s Prymulou majitel holdingu Akeso Zavalianis.

Ministrem zdravotnictví byl Prymula loni na podzim zhruba měsíc. Z vlády odešel poté, co deník Blesk 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli stravovací podniky měly být v danou dobu kvůli epidemii uzavřené. Letos v polovině února pak ukončil spolupráci s Prymulou premiér Andrej Babiš (ANO), pro něhož exministr pracoval jako poradce. Babiš tak reagoval na to, že Prymula v době silných restrikcí proti koronaviru navštívil jako divák fotbalový zápas pražské Slavie. Prymula kritiku odmítl. Účast diváků na fotbale byla podle něj povolena.