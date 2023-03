Seznam Zprávy: Blažek žádal o jména soudců z brněnské bytové kauzy

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) požadoval v brněnské bytové kauze podle serveru Seznam Zprávy i jména soudců, kteří rozhodovali o vazbě či o domovních prohlídkách. K čemu totožnost soudců Blažek potřeboval, serveru nevysvětlil. Neřekl tedy, zda to nějak souvisí s jeho pravomocí navrhnout v případě libovolného soudce kárné řízení, píše web. Blažek na twitteru později uvedl, že jde o běžný zákonný postup při vyřizování stížnosti. Server již dříve informoval, že Blažek k bytové kauze, ve které podle serveru Seznam Zprávy figurují Blažkovi známí, poslal žalobcům za poslední měsíc čtyři žádosti o informace.

Policie loni na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům a městskému majetku vícekrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela skupinu lidí v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny.

Blažek získal od Městského soudu v Brně seznam čtyř soudců, kteří v kauze schválili domovní prohlídky a vazby. Serveru to řekl místopředseda Městského soudu v Brně pro trestní úsek Aleš Dufek. Důvod neznal, za 29 let, kdy je soudcem, se mu nikdy nestalo, že by ministerstvo chtělo jména soudců, kteří v takové věci rozhodovali. Jména sdělil, protože to byl požadavek ministra, dodal.

Za neobvyklý označil Blažkův požadavek i prezident Soudcovské unie Libor Vávra. "Nesetkal jsem se s tím, že by po mně někdo chtěl jména soudců, kteří na případu pracovali. Takže nevím, jak bych postupoval," řekl Vávra.

Podle Blažka žádost podal příslušný odbor ministerstva a není na ní nic nestandardního. "Jména soudců jsou nadto vždy uvedena v rozhodnutí o vazbách," podotkl Blažek na twitteru. Podle Vávry se odbor dohledu ministerstva soudu na věci ptá. "V drtivé většině tak ale jedná na základě stížnosti člověka - neříkám ale, že zrovna na tohle a v téhle šíři," řekl prezident Soudcovské unie Seznam Zprávám.

Jednu z žádostí zaslalo ministerstvo na brněnský soud zhruba před měsícem, podle serveru těsně předtím rozhodlo Nejvyšší státní zastupitelství o zrušení trestního stíhání dvou žen v této kauze. Blažek po dnešním zveřejnění informací Seznam Zpráv na twitteru napsal, že po zrušení nezákonného stíhání je namístě zkoumat, zda vazba nebyla uvalena také nezákonně. "Jde o běžný zákonný postup při vyřizování stížnosti a subjektem zkoumaného rozhodnutí není člen ODS. A opět - dotaz není zásah…," napsal. Doplnil, že ostatní podklady se loni shromažďovaly pro účely sepsání již podaného kárného návrhu proti soudci Aleši Dufkovi, který se podle Blažka vůbec netýká kauzy jako takové. "Ten bude předmětem veřejného jednání před kárným senátem. Opět nic neobvyklého či kabinetního…," podotkl.

Kárnou žalobu na Dufka podal Blažek podle serveru Česká justice na konci loňského roku. Důvodem je to, že Dufek v pozici pověřeného místopředsedy soudu pro trestní úsek poskytl na začátku listopadu médiím soudní příkazy k domovním prohlídkám u tří osob, které figurují v případu týkajícím se brněnských obecních bytů. "Trestní řízení má být až do projednávání před soudem neveřejné. Proto jsem podal kárnou žalobu na soudce, který dle mého názoru toto základní pravidlo porušil, a poškodil tak nejen práva účastníků řízení a jiných osob, ale mohl i zmařit účel trestního řízení. To nesmí být běžné,“ sdělil serveru ministr Blažek.

Protikorupční organizace Transparency International (TI) požadavek Blažka na sestavení seznamu soudců interpretuje podle serveru jako další snahu ministra narušit vyšetřování. Kvůli předchozímu tlaku na žalobce ho už dříve vyzvala k rezignaci.

Unie státních zástupců ve čtvrtek na twitteru uvedla, že způsob, jakým se ministr spravedlnosti zajímá o informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně, je nešťastný. Připojila se tak k předchozímu obdobnému vyjádření nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, které citovaly Seznam Zprávy a Deník N. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Blažek jednal v souladu s povinnostmi ministra, když o informace z případu požádal.