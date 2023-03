Seznam účinkujících na Prague Rocks II. rozšíří Rag'n'Bone Man a James Bay

Praha - Vedle už dříve oznámené skupiny Maroon 5 a zpěvaček Gwen Stefaniové a Delty Goodramové vystoupí 21. června v pražských Letňanech na akci Prague Rocks II. Rag'n'Bone Man a James Bay. Druhý díl letošního festivalu je zaměřen na známé umělce hudebního mainstreamu. Tuzemskými zástupci v programu budou Vojtěch Dyk s kapelou D.Y.K. a skupina Lake Malawi. Na prvním dílu Prague Rocks 2. června vystoupí skupiny Motley Crüe a Def Leppard a jako host česká rocková kapela Kabát. ČTK o tom za pořádající společnost Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

Rodák z anglického Východního Sussexu Rory Graham se pod pseudonymem Rag'n'Bone Man proslavil v roce 2016 vydáním alba Human, na kterém představil směs tradičního blues a hip hopu. Od svého debutového alba spolupracoval také s mezinárodními umělci včetně skupiny Gorillaz nebo zpěvačky Pink, která se k němu připojila na singlu Anywhere Away From Here z jeho zatím posledního alba Life By Misadventure.

"Rag'n'Bone Man se měl na Prague Rocks představit už loni, ale bohužel musel své vystoupení v Praze zrušit kvůli protipandemickým opatřením," podotkl Pojzl.

Britský zpěvák, skladatel, kytarista a producent James Bay za svůj debut Chaos And The Calm z roku 2015 získal cenu Brit Award pro nejlepšího britského sólového umělce. Od té doby natočil hity jako Hold Back The River, Let It Go nebo Peer Pressure a dostal řadu dalších cen. Mimo jiné se připojil k Micku Jaggerovi při předskakování Rolling Stones na stadionu Twickenham v Londýně.

Festival Prague Rocks se uskuteční počtvrté. Ceny vstupenek začínají na 1490 Kč. Na pražském letišti Letňany se v minulých letech představily kapely jako Metallica, Kiss, zpěvák Ozzy Osbourne a mnoho dalších. Více informací se nachází na stránkách společnosti Live Nation.