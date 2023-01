Seznam: Češi loni nejvíc na internetu hledali, proč nefunguje červené tlačítko

Praha - Češi loni na internetu nejvíce zjišťovali, proč nefunguje červené tlačítko na dálkovém ovladači, kdy je Den matek, jak vyčistit gril nebo kde rostou houby. Vyplývá to z výsledků vyhledávače Seznam.cz, který využije alespoň jednou měsíčně každý druhý Čech.

Dotaz na nefunkční červené tlačítko se umisťoval na přední pozici až do poloviny roku 2022. Druhou příčku obsadila otázka týkající se konfliktu na Ukrajině, tedy "proč je válka na Ukrajině", která se opakovala i v dalších variacích. Otázky směřující k dění na Ukrajině se ve zvýšené míře začaly objevovat už na začátku února, kulminovaly se začátkem války a postupně začaly opadat v půlce března. Dalším nejčetnějším dotazem bylo "proč jsou okurky hořké".

Hlavně začátkem května se začal množit dotaz "kdy je Den matek". Seznam uvedl, že nutno podotknout, že loni to byl top dotaz i těsně po druhé květnové neděli, kdy se matkám v Česku přeje. Celoročně stabilní pak byl dotaz "kdy do důchodu". Třetí místo obsadil každoroční dotaz na termín změny zimního a letního času.

Dvě ze tří otázek kategorie "co?" souvisí s válkou na Ukrajině. Čechy značně vystrašila možnost použití jaderných zbraní a jejich obavy se promítaly do hledání "co dělat při jaderném útoku". Ve dvou vlnách se pak objevoval dotaz "Co je stanné právo?", a to na začátku války a podruhé v souvislosti s říjnovým vyhlášením stanného práva na okupovaných ukrajinských územích. Koncem března vyšla zpráva, že Bruce Willis trpí afázií a lidé hledali, o jakou nemoc se vlastně jedná.

Otázky začínající "jak" byly zadávané do hledacího pole vůbec nejvíce. Oblíbený dotaz byl například "jak vyčistit gril" Soudě podle tohoto dotazu začala česká grilovací sezona na konci května a trvala až do půlky září. Následoval dotaz "jak vyrobit draka". Trojici uzavírá vánoční tip "jak vybrat kapra".

Otázku "kde“ mají Češi spojenou s houbařením. První vlaštovky dotazu "kde rostou houby" se objevovat koncem dubna a houbařský vrchol hledanosti podle Seznamu utichá až koncem listopadu. Po otázce na houby následuje dotaz "kde se bude měřit rychlost", který byl díky policejní akci Speed Marathon hitem konce března. Třetí místo patří dotazu "kde lze platit kartou Benefit Plus".