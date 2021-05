Seznam: Arenberger v přiznáních majetku nevykázal miliony

Praha - Současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) inkasoval podle zdrojů TV Seznam miliony korun za klinické studie nových léků, které nevykázal ve svých majetkových přiznáních. Studie prováděl na živnostenský list jako kosmetické služby, což podle zákona nemůže. O zjištění TV Seznam píšou na webu Seznam Zprávy. Arenberger Seznamu řekl, že klinická hodnocení řešil v rámci vědecké činnosti v souladu se živnostenským oprávněním. Na dotaz ohledně výše příjmů z klinických hodnocení ministr Seznamu neodpověděl. Bez reakce nechal i dotaz, proč zmíněné příjmy neuvádí v majetkových přiznáních.

Kožní ordinaci v Praze Arenberger provozuje 20 let. Zaměřuje se na klinické testy nových léčiv, které si u nemocnic a specialistů objednávají farmaceutické firmy. Podle zdrojů Televize Seznam se za jednoho pacienta v klinické studii platí mezi 150.000 a 200.000 korunami. Z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyplývá, že Arenbergerovo sanatorium se v posledních třech letech zapojilo do 38 studií. Počet pacientů, kteří se těchto studií účastnili, není podle Seznamu možné zjistit z veřejných zdrojů. Klinickým studiím se Arenberger soukromě věnuje podle Seznamu nejméně od roku 2004, jejich počet výrazně narostl až v posledních třech letech.

Příjmy měl Arenberger podle Seznamu vykázat v majetkových přiznáních, která musí podávat jako člen vedení vinohradské nemocnice. Arenberger od roku 2001 vede tamní kožní kliniku a o rok později se stal náměstkem pro vědu a výzkum. K 1. říjnu 2019 byl jmenován ředitelem nemocnice. V šesti oznámeních, která podal od roku 2017, ale jako vedlejší činnost uvádí pouze úvazek na lékařské fakultě a živnost v oboru kosmetické služby. Příjmy za klinické studie podle webu neuvádí, což je v rozporu se zákonem o střetu zájmů.

"Veřejný funkcionář je povinen oznamovat jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které v průběhu výkonu funkce v oznamovacím období nabyl. Týká se to i příjmů z podnikatelské činnosti, příjmů z účasti na podnikající právnické osobě i ze živností,“ cituje web vedoucího odboru střetu zájmů a boje proti korupci ministerstva spravedlnosti Jiřího Kaprase.

V dokumentech klinických studií je podle Seznamu jako zdravotnické zařízení, kde testy probíhají, nejčastěji uváděno Sanatorium profesora Arenbergera. Podle Seznamu je ale ve skutečnosti provádí jako živnostník poskytující kosmetické služby. "Klinická hodnocení jsem řešil v rámci vědecké činnosti, a to v souladu se živnostenským oprávněním,“ řekl Televizi Seznam Arenberger. Podle mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kláry Brunclíkové lékař nemůže klinické hodnocení léčivých přípravků poskytovat jako kosmetické služby. "Jedná se o léčbu, prevenci či diagnostiku, tedy o zdravotní služby. Zároveň pak živnostenský zákon přímo stanovuje, že činnost lékařů při poskytování zdravotních služeb není živností," řekla Seznamu Brunclíková.

Arenberger Seznamu řekl, že ve své soukromé praxi prováděl takové studie, které by se vinohradské nemocnici nevyplatily. "V mé ordinaci jsou realizována klinická hodnocení, která by ve vztahu k Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nebyla rentabilní, neboť do těchto klinických hodnocení je zařazeno vždy velmi malé množství subjektů," řekl Seznamu ministr. Podle opozičního poslance a lékaře Vlastimila Válka je ale takový postup krajně neobvyklý.

Arenberger je od 7. dubna letošního roku ministrem zdravotnictví, čtvrtým za dobu koronavirové epidemie. Ve funkci nahradil Jana Blatného (za ANO) na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO).