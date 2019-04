Berlín - Sexuální zneužívání dětí téměř v polovině případů začíná už ve věku do šesti let a většinou za ním stojí někdo v rodině. Vyplývá to alespoň ze zhruba 1150 případů, kterými se dosud zabývala nezávislá německá komise pro problematiku zneužívání dětí. Výsledky své dosavadní práce dnes představila v Berlíně.

Od roku 2016, kdy byla komise zřízena, do poloviny letošního ledna se na ni obrátilo celkem 1690 lidí, v drtivé většině ženských obětí sexuálního zneužívání. Přibližně polovinu z nich - 857 - komise vyslechla, dalších 292 jí popsalo své zkušenosti v písemných zprávách.

Z vyhodnocení výpovědí obětí vyplynulo, že 56 procent z nich zažilo zneužívání uvnitř rodiny, 17 procent v rámci instituce, jako je škola, sportovní klub nebo církevní zařízení, a 12 procent ze strany známého nebo známé.

Analýza také ukázala, že sexuální zneužívání začíná často ve velmi nízkém věku. Ve 22 procentech případů tomu bylo ve věku do tří let a v dalších 26 procentech ve věku od čtyř do šesti let. Mezi sedmi a devíti roky věku postižených začalo zneužívání v 15 procentech případů a v dalších 14 procentech ve věku od deseti do 12 let. Ve zbylých případech byly oběti na začátku sexuálního zneužívání starší nebo svůj věk neuvedly.

Nezávislá komise, která bude v činnosti pokračovat až do roku 2023, kromě shrnutí případů, které se týkají i bývalého západního a východního Německa, nabízí také řadu doporučení. Člen komise Peer Briken za to hlavní považuje, aby se začaly měnit postoje společnosti, která musí být k tématu mnohem citlivější. "Otázka nemá znít: Proč řada obětí o zneužívání mluví s takovým časovým zpožděním? Otázka musí znít: Proč lidé v okolí obětí tak často a tak dlouho mlčí?" je přesvědčena také šéfka komise Sabine Andresenová.