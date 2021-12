Sex s robotem by nebyl nevěrou, myslí si podle výzkumu většina oslovených Čechů

Praha - Sex s robotem by se podobal masturbaci a nešlo by o nevěru, mohl by však u lidí vytvářet nerealistické představy o sexu, domnívá se podle výzkumu většina oslovených Čechů. Za dotazníkovým průzkumem stojí Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, jeho výsledky byly prezentovány na konferenci Intimně s roboty: Sociální, psychologické a etické aspekty v pražském sídle Akademie věd ČR (AV ČR).

Výzkumníci se v dotazníku ptali nejen na názor na různé typy takzvaných sexbotů, od umělé panny či panáka bez jakékoliv inteligence či jednání po robota v jednání i vzhledu totožného s člověkem, ale i na jejich možné výhody či nevýhody, preferovaný vzhled či etiku jejich využívání. Podle autorů jde o jediný výzkum na podobné téma v tomto rozsahu v Čechách.

Rozsáhlý on-line dotazník o 180 otázkách respondenti vyplňovali od června 2019 do května 2020. Výzkum vycházel z odpovědí 1375 Čechů, z nichž bylo 48 procent žen. Autoři upozornili, že nešlo o reprezentativní vzorek populace, ale spíše o názory mladších lidí, kteří se jsou o tématu sexuálního styku s roboty ochotni bavit. Podrobnější výsledky i demografii dotazovaných lze najít ve veřejně přístupných souborech statistika a psychologa Daniela Dostála, který výstup šetření dnes prezentoval.

Na 89 procent oslovených podle výzkumu souhlasilo, že sex s robotem by byl bezpečný. Více než tři čtvrtiny také souhlasily, že takový styk by byl podobný masturbaci, nepovažovali by ho za nevěru a mohl by mimo jiné zpestřit sexuální život. Podle 71, respektive 72 procent dotazovaných by mohl umožnit pedofilům a zoofilům uspokojit jejich potřeby, aniž by způsobil újmu dětem či zvířatům.

Za největší problém lidé považovali fakt, že by sex s roboty mohl utvářet nerealistické představy o sexu a vedl by ke ztrátě zájmu o sex s lidmi. S těmito tvrzeními souhlasilo 91, respektive 86 procent lidí. Za nepřirozený styk s roboty označilo 58 procent lidí, více žen než mužů. Ty se také více než muži domnívaly, že sex s roboty by posílil představu, že je partner či partnerka pouhým objektem k uspokojení sexuálních potřeb.

Nejvíce oslovení souhlasili s tím, že by bylo správné sexboty využít k zajištění kvalitního sexuálního života hendikepovaných lidí (94 procent) či jako náhrada za prostitutky a prostituty (89 procent). V 83 procentech lidé souhlasili s tím, že by takový robot mohl sloužit k uspokojení nejtajnějších sexuálních fantazií.

Co se týče vzhledu sexbotů, respondenti by upřednostnili zejména jejich adaptabilitu, tedy kromě možnosti vybrat si celkové vzezření i například možnost měnit velikost poprsí či penisu. Na 97 procent lidí také souhlasilo s tím, že by měli roboti mít více módů chování, jako například vášnivý, mazlivý, submisivní či dominantní.

Autory výzkumu jsou vědec David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR a lékař Zlatko Pastor, kteří na dnešní konferenci přednesli svůj pohled na současnou problematiku sexuálního styku s roboty. Kromě nich promluvili na téma různých podob robotů v ošetřovatelství či péči o seniory další odbornice a odborníci.