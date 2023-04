Sevilla ukázala větší touhu, náš výkon byl nepřijatelný, zlobil se Ten Hag

Sevilla - Kouč fotbalistů Manchesteru United Erik ten Hag zkritizoval výkon svých svěřenců v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy v Seville. "Rudí ďáblové" prohráli 0:3 a v součtu s domácí remízou 2:2 v soutěži končí. Nizozemský trenér uznal, že soupeř si šel víc za vítězstvím a postoupil zaslouženě.

"Bohužel si musíme přiznat, že domácí ukázali mnohem větší touhu. Je to těžké přijmout, ale taková je pravda. Klub jako Manchester United se musí prezentovat úplně jinak. Něco takového je nepřijatelné," uvedl Ten Hag pro televizi BT Sport.

Manchester doplatil na remízu 2:2 z úvodního duelu, ve kterém vedl ještě v 84. minutě o dva góly. V odvetě ale už od brzké branky Júsufa Nasírího dominovala Sevilla, která zásluhou Lo?ca Badého a znovu Nasírího přidala po změně stran další trefy. "Byla to skvělá příležitost získat trofej, my ji ale zahodili. Můžeme si za to sami," podotkl Ten Hag s narážkou na dvě velké chyby brankáře De Gey.

Španělský gólman riskantní rozehrávkou dostal před první inkasovanou brankou pod tlak Maguirea a při třetím gólu "namazal" přímo na nohu Nasírímu. "I tak se ale musíte z chyb oklepat, přenést se přes ně. To už není o fotbalových schopnostech, ale o charakteru," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Sevilla potvrdila, že na United umí, neprohrála s nimi popáté za sebou. Po osmifinále Ligy mistrů v roce 2018 a semifinále Evropské ligy před třemi lety vyřadila anglický velkoklub i potřetí. "Předpokládal jsem, že to bude vyrovnaný zápas, který se rozhodne až v závěru. Skutečnost ale byla jiná," radoval se kouč José Luis Mendilibar, jenž teprve před necelým měsícem nahradil odvolaného Jorgeho Sampaoliho.

Pod vedením dvaašedesátiletého trenéra se Sevilla zvedla. V pěti soutěžních zápasech neprohrála, navíc pokaždé vstřelila alespoň dvě branky. "Není za tím nic složitého, nežádám po hráčích nic neobvyklého. Začínal jsem na regionální úrovni a dnes jsem v semifinále Evropské ligy. Ale to neznamená, že bych se měl měnit. V jednoduchosti je síla, to je pro mě jeden z nejdůležitějších principů ve fotbale. Dnes nám i skvělí diváci dodali kuráž a víru, že to můžeme dokázat," řekl televizi Movistar Mendilibar, jenž nejdéle působil v Eibaru v letech 2015 až 2021. V minulosti koučoval i Bilbao, Valladolid, Pamplonu, Levante či Alavés.

Andaluský celek tak stále může pátým triumfem v soutěži ještě vylepšit vlastní rekord. Dvakrát navíc ovládl i Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy. V semifinále vyzve Juventus.