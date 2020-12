Sevilla s Vaclíkem v osmifinále LM narazí na Dortmund

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Sevilly, kde působí i český reprezentační brankář Tomáš Vaclík, se v jarním osmifinále Ligy mistrů utkají s Borussií Dortmund. Obhájce Bayern Mnichov nastoupí proti Laziu Řím, zatímco finalistu minulého ročníku Paris St. Germain čeká Barcelona. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu.

Sevilla, za kterou Vaclík v základní skupině odchytal dva zápasy, se do vyřazovací fáze Ligy mistrů vrátí po třech letech. A stejně jako ve čtvrtfinále v roce 2018, kdy vypadla s Bayernem, ji čeká německý soupeř. S Dortmundem se zatím v pohárech utkala dvakrát a ve skupině Evropské ligy před deseti lety vyhrála 1:0 a remizovala 2:2.

"Dostali jsme těžkého soupeře, opravdu slavný klub," citoval server uefa.com trenéra Sevilly Julena Lopeteguiho. "Umí hrát v několika rozestaveních a systémech, mají technické hráče, jsou i fyzicky silní a hrají rychlý fotbal. Musíme proti nim podat maximální výkon," dodal.

"V jarní fázi Ligy mistrů už nejsou slabí soupeři," přidal nový trenér Dortmundu Edin Terzic, který se v neděli z pozice asistenta posunul do role dočasného kouče po odvolání Luciena Favreho. "Ne náhodou Sevilla v posledních letech několikrát vyhrála Evropskou ligu. Ale do zápasů se Sevillou je dost času, do té doby máme dost jiné práce," uvedl.

Českou stopu by mohl mít také dvojzápas mezi vítězem předminulého ročníku Ligy mistrů Liverpoolem a Lipskem. V anglickém klubu totiž působí devatenáctiletý brankář Vítězslav Jaroš a v základní skupině se třikrát objevil na lavičce náhradníků.

Lazio se v play off Ligy mistrů představí teprve podruhé, poprvé si jej římský celek zahrál v ročníku 1999/2000, kdy ve čtvrtfinále vypadl s Valencií. Bayern je naopak šestinásobným vítězem soutěže a z posledních devíti osmifinálových vystoupení nezvládl pouze dvojzápas s Liverpoolem v sezoně 2018/19.

Souboj těžkých vah bude k vidění v duelu mezi Barcelonou a Paris St. Germain, kde působí útočník Neymar, který do pařížského celku přišel právě z týmu katalánského soupeře. V poslední době se navíc spekuluje, že stejným směrem by mohla putovat i jiná hvězda Barcelony Lionel Messi, jemuž v létě končí smlouva.

Oba celky na sebe narazily v osmifinále už roce 2017. Paris St. Germain vyhrál první zápas, ale Barcelona doma v odvetě soupeře deklasovala 6:1. Dvěma góly se na vyřazení svého současného zaměstnavatele podílel i Neymar, který v závěru nejprve zvýšil na 4:1, pak z penalty v nastavení na 5:1 a poté zařídil i šestý gól Sergiho Roberta.

Atlético Madrid narazí Chelsea a pokusí se zopakovat vystoupení z osmifinále minulého ročníku, kdy vyřadilo obhájce Liverpool. Londýnský celek by zase rád navázal na vzájemné zápasy ze základní skupiny v sezoně 2017/2018, kdy v Madridu vyhrál 2:1 a doma remizoval 1:1:

"Proti Atléticu jsme párkrát hráli a nedařilo se nám tak, jak bychom si přáli. Mají hodně zkušeností z Ligy mistrů a pohárů všeobecně. Ve španělské lize se jim daří a hrají vyrovnaně, takže to bude hodně těžký soupeř," řekl bývalý český reprezentant a brankář Chelsea Petr Čech.

Juventus bude proti Portu favoritem, ale to byl i v minulé sezoně, kdy nečekaně v osmifinále vypadl s Lyonem. "V této fázi Ligy mistrů už jsou jen silní soupeři. A říkal jsem to i minule, kdy jsme vypadli s Lyonem. Tyhle kluby už jsou na podobné zápasy zvyklé, proto bude záležet na načasování formy," uvedl viceprezident Juventusu a bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd.

Ve zbývajících osmifinálových zápasech se proti sobě postaví Mönchengladbach - Manchester City a Bergamo - Real Madrid. První zápasy jsou na programu 16., 17., 23. a 24. února, odvety pak 9., 10. 16. a 17. března. Los zbývajících kol vyřazovací části se uskuteční 19. března.

Los osmifinále fotbalové Ligy mistrů

(první zápasy 16., 17., 23. a 24. února, odvety 9., 10. 16. a 17. března):

Mönchengladbach - Manchester City, Lazio Řím - Bayern Mnichov, Atlético Madrid - Chelsea, Lipsko - Liverpool, Porto - Juventus Turín, Barcelona - Paris St. Germain, Sevilla - Dortmund, Bergamo - Real Madrid.