Madrid - Fotbalisté Sevilly budou ve čtvrtek v osmifinále Evropské ligy proti Slavii hrát o budoucnost trenéra Pabla Machína. Španělský celek totiž v domácí soutěži vyhrál jen jeden z posledních deseti zápasů a vedení tak podle deníku Marca dalo kouči za úkol v nejbližších utkáních zabrat.

Sevilla, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, kvůli tomu ve španělské lize nabrala ztrátu na příčky zajišťující účast v Lize mistrů. V tabulce se andaluský celek propadl na šesté místo, zaručující pouze předkolo Evropské ligy, a od čtvrté příčky a s ní spojeného startu ve skupině Ligy mistrů ho dělí pět bodů.

Třiačtyřicetiletý Machín se proto podle Marcy dostal pod tlak a nad vodou ho v očích vedení drží především úspěšné vystoupení v Evropské lize. V ní Sevilla vyhrála základní skupinu a v prvním kole play off vyřadila Lazio Řím po výhrách 1:0 v Itálii a 2:0 doma.

Nyní má trenér od šéfů klubu jasný úkol - zvládnout osmifinále se Slavií a nedělní ligový duel se San Sebastianem. Pokud by neuspěl, mohlo by přijít na řadu i jeho odvolání. Podle médií by ho v takovém případě ve funkci dočasně nahradil sportovní ředitel Joaquín Caparrós, který už tým krátce vedl v minulé sezoně po odvolání Vincenza Montelly.