Severské země se zúčastní Expo 2025 společně

Evropské severské země se zúčastní veletrhu Expo 2025 v Ósace se společným severským pavilonem. Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko spojí své síly a usilují o posílení vazeb s Japonskem a japonskými společnostmi. Projekt nyní začíná výběrovým řízením na stavbu, napsal web norden.org.

Severské země v Evropě usilují o posílení vazeb s Japonskem a japonskými společnostmi a účast severských zemí na Expo 2025 podtrhuje významný závazek vůči japonskému trhu, zdůraznil uvedený zdroj. Japonsko je třetí největší ekonomikou světa se 126 miliony obyvatel a představuje zajímavý trh pro udržitelná a digitální řešení a inovace.

Premiéři severských zemí se proto dohodli na vizi 2030, podle níž bude severský region nejudržitelnějším a nejintegrovanějším regionem na světě. Společná účast severských zemí na Expo 2025 v Ósace je tak přirozeným odrazovým můstkem na této cestě a zároveň nástrojem k naplnění této vize. Severská koncepce účasti vychází z této vize a bude odrážet společné severské hodnoty a způsoby práce v severských zemích.

Přítomnost severských zemí na Expo 2025 v Ósace bude zahrnovat společný severský pavilon, společné marketingové aktivity a severské akce. Severský pavilon se má stát arénou, kde mohou vznikat nová řešení díky propojení sociálních principů, kompetencí a technologií ze severských zemí s nápady a iniciativami návštěvníků.

Přípravy jsou nyní ve fázi, kdy může proběhnout výběrové řízení na stavbu pavilonu. Severské země vyzývají tudíž firmy, aby se zúčastnily předkvalifikace pro výběrové řízení na návrh a stavbu severského pavilonu na Expo 2025 v Ósace. Rozpočet pavilonu činí šest milionů eur. Další výběrová řízení (například na výstavu společného stánku) jsou plánována ještě v tomto roce.

Příští světová výstava Expo 2025 se bude konat v japonské Ósace od 13. dubna do 13. října 2025. Japonsko již dříve hostilo dvě světové výstavy: v roce 2005 (Aiči) a v roce 1970 (Ósaka). Hlavním tématem Expa 2025 Ósaka je "Designing Future Society for Our Lives" (Navrhujeme budoucí společnost pro naše životy), konceptem je "People's living lab" (Lidská laboratoř pro život). Očekává se příchod 28 milionů návštěvníků.