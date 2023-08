Severomakedonský prezident se v Praze sejde s Pavlem, Fialou i lídry Parlamentu

Praha - S českým prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou (ODS) i předsedy obou komor Parlamentu se dnes v Praze setká prezident Severní Makedonie Stevo Pendarovski. Pozvání do Česka dostal podle Hradu především kvůli vyjádření podpory směřování země do Evropské unie. Do Prahy dorazil v pondělí, na programu měl setkání se zástupci severomakedonské komunity v Česku.

Dnešní program zahájí Pendarovski na Pražském hradě s Pavlem, poté v Senátu poobědvá se šéfem horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Následně bude jednat s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a posléze v Kramářově vile s Fialou. Večer se na Hradě uskuteční slavnostní večeře pro oba prezidentské páry a národní delegace.

Severní Makedonie je kandidátem na členství v unii 18 let, kvůli odporu Řecka a poté Bulharska ale dlouho čekala na zahájení přístupových jednání, která začala loni. Česko se o vstup západobalkánských zemí do EU aktivně zasazuje i proto, aby region nebyl nestabilní kvůli etnickému napětí či rostoucímu vlivu Číny a Ruska.