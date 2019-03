Londýn - Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) trvá na svých výhradách vůči brexitové dohodě a obsažené "irské pojistce" a dokument ani v případném třetím hlasování nepodpoří. DUP to uvádí v prohlášení, které představuje značnou komplikaci pro snahu britské premiérky Theresy Mayové prosadit v parlamentu podmínky brexitu dojednané s Evropskou unií. Dolní komora britského parlamentu dnes večer pohodlnou většinou schválila opatření, které mění v britském zákonu datum odchodu z Evropské unie.

"V případě uplatnění má (irská) pojistka potenciál vytvořit interní obchodní hranici uvnitř Spojeného království," uvádí strana, o jejíž podporu se v dolní komoře parlamentu opírá menšinová vláda konzervativců. "Pokud vláda předloží nové hlasování, nepodpoříme ji," stojí v prohlášení.

DUP byla pro premiérku Mayovou klíčovým prvkem při budování většinové podpory pro "rozvodovou" dohodu s EU. Řada euroskeptických poslanců v posledních dvou dnech měnila svůj dříve odmítavý postoj k tomuto dokumentu, avšak někteří spojují svou podporu se stejným přístupem severoirských unionistů. Ti podle informací britských novinářů při případném novém hlasování nehodlají vládě vyjít vstříc ani částečně tím, že by se zdrželi.

DUP v prohlášení uvádí, že v posledních dnech vede "dobré rozhovory" s vládou, které přinesly "určitý pokrok v otázce domácího práva". Vláda ale prý nezajistila požadované změny v protokolu o Irsku a Severním Irsku (pojistce) a brexitová dohoda tak "představuje nepřijatelnou hrozbu pro integritu Spojeného království".

Jako irská pojistka je označována pasáž brexitové dohody, která byla vytvořena s cílem zabránit za všech okolností obnovení hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Tento cíl EU s britskou vládou sdílí. Výsledný mechanismus by při schválení dohody začal platit na konci dojednaného přechodného období v případě, že by do té doby nebylo nalezeno jiné oboustranně přijatelné řešení se stejným výsledkem.

Stávající irská pojistka počítá s vytvořením "společného bezcelního prostoru" EU a Británie, Severní Irsko by však zároveň podléhalo pravidlům jednotného unijního trhu kvůli umožnění bezproblémové výměny zboží. To vyvolává obavy, že hraniční kontroly by následně probíhaly na cestě mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Britové odsunuli datum brexitu ve svém zákonu na duben či květen

Dolní komora britského parlamentu dnes večer pohodlnou většinou schválila opatření, které mění v britském zákonu datum odchodu z Evropské unie. To se z původního 29. března odsouvá na 12. duben, popřípadě 22. květen, pokud by Dolní sněmovna tento týden schválila dohodu o brexitu. Odklad brexitu podpořilo 441 poslanců, proti jich hlasovalo 105.

"Potvrzeno, brexit tento pátek nebude," komentoval výsledek hlasování na twitteru Matt Dathan z bulvárního listu The Sun.

Na obou termínech odkladu se minulý týden v reakci na britskou žádost shodlo zbývajících 27 členských zemí EU. Londýn původně navrhoval prodloužení vyjednávacího období do 30. června, EU27 ale schválila pouze dvouměsíční odklad do 22. května, a to pod podmínkou, že tento týden Dolní sněmovna schválí dohodu o vystoupení z unie. Pokud k tomuto nedojde, daly zbylé unijní země Británii čas do 12. dubna, aby se rozhodla mezi brexitem bez dohody a delším prodloužením spojeným s účastí v květnových evropských volbách.

Níže postavený člen britské vlády Robin Walker dnes před poslanci zdůrazňoval důležitost schválení změny data brexitu. V opačném případě by prý nastal "zmatek napříč britským právem", neboť v tom mezinárodním už byla úprava. Za opatření se postavilo i vedení opozičních labouristů.