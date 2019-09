Severoirská strana odmítla zprávy o ústupcích v pozici k brexitu

Londýn - Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) dnes odmítla tvrzení britského listu The Times, že je připravena řídit se po brexitu určitými pravidly Evropské unie, a odblokovat tak jednání Londýna s Bruselem o "rozvodové" dohodě. Předsedkyně DUP, která donedávna zajišťovala vládě britských konzervativců většinu v dolní komoře parlamentu, uvedla, že její strana nepodpoří návrhy, které by po brexitu vytvářely bariéru mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království.

"Spojené království musí odejít (z Evropské unie) jako celek. Chceme rozumnou dohodu, ale ne takovou, která by rozdělovala vnitřní trh Spojeného království," uvedla dnes na twitteru Arlene Fosterová.

"Nepodpoříme žádná ustanovení, která by vytvářela bariéru v obchodě mezi východem a západem," pokračovala s odkazem na Severní Irsko a zbytek Spojeného království, který se z jeho pohledu nachází na východě. "Citování anonymních zdrojů většinou vede k nesmyslným článkům," dodala.

Fosterová reagovala na článek v britském listu The Times, podle kterého DUP souhlasila, že Severní Irsko přijme po brexitu některá pravidla Evropské unie. Podle novin je strana ochotna přijmout i kontroly zboží v Irském moři, tedy mezi Severním Irskem a zbytkem království (Anglie, Skotsko, Wales).

Britský premiér Boris Johnson odmítá, aby součástí dohody mezi Londýnem a Bruselem byla takzvaná irská pojistka. Toto opatření, které má zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem po brexitu, označuje za nedemokratické. Brusel i Dublin na pojistce trvají.

V posledních dnech se začaly objevovat informace, že řešením sporu by mohla být verze pojistky, která by se týkala pouze Severního Irska. Tuto variantu, která by zaváděla v případě nutnosti unijní pravidla pouze v Severním Irsku a nikoli v celém Spojeném království, již dříve navrhovala Evropská komise.

"Pojistku, která by se týkala jen Severního Irska, nepřijmeme," uvedl dnes ráno také mluvčí DUP pro brexit Sammy Wilson. "Nepřijmeme zvláštní ujednání, která nás odstřihnou od (zbytku) Spojeného království," dodal. Podle Wilsona je DUP ochotna akceptovat jen taková zvláštní pravidla, která budou moci posoudit poslanci severoirského parlamentu. Článek The Times označil Wilson za výsledek "špatné novinářské práce".

Demokratická unionistická strana, která má v britské Dolní sněmovně deset poslanců, donedávna zajišťovala menšinové vládě konzervativců většinu v parlamentu. V uplynulých týdnech ale vláda o tuto většinu kvůli odchodu a vyloučení několika poslanců Konzervativní strany přišla, a převahu nad opozicí jí tak nezajistí už ani DUP.

Britský premiér Johnson slíbil, že svou zemi vyvede z evropského bloku 31. října - ať už se mu povede vyjednat "rozvodovou" dohodu s EU, či nikoli. Do termínu brexitu zbývá 48 dní.