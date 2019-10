Severoirská DUP nesouhlasí s některými návrhy ohledně brexitu

Londýn - Severoirští unionisté (DUP) nesouhlasí s některými částmi návrhů ohledně brexitu, o nichž vyjednává Británie s Evropsku unií. Strana to uvedla v dnešním prohlášení.

"Nemůžeme podpořit návrhy ohledně cel, ohledně spolurozhodování, nejasnosti panují i kolem daně z přidané hodnoty," uvedli zástupci DUP. Jejich podpora je přitom považována za zásadní pro to, aby Johnson dohodu dokázal prosadit v britském parlamentu včas před 31. říjnem, kdy hodlá svou zemi z Evropské unie vyvést.

Řada stoupenců brexitu z řad Johnsonových konzervativců v minulosti dala najevo, že jejich podpora pro brexitovou dohodu závisí na tom, zda s ní budou souhlasit severoirští unionisté.

DUP mimo jiné znepokojuje představa, že pro Severní Irsko by platila jiná pravidla než pro zbytek Británie. Dnes předsedkyně této strany Arlene Fosterová a její zástupce Nigel Dodds řekli, že budou dále pracovat s vládou, aby získali "rozumnou" dohodu.

O podrobnostech brexitové dohody, na jejímž základě by měli Britové evropský blok opustit, jednali ve středu do pozdního večera zástupci Londýna a Bruselu. Podle neoficiálních dostupných informací našli sice shodu ve většině sporných bodů, nedokázali však vyřešit otázku systému výběru daně z přidané hodnoty za situace, kdy by Severní Irsko de facto zůstalo součástí evropského jednotného trhu.

Není tak příliš pravděpodobné, že by dohodu schvaloval dnes začínající summit EU. Dnes ráno o brexitu mluvil s premiérem Johnsonem šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. "Před summitem EU se počítá každá minuta a každá hodina," uvedla mluvčí komise. Nejmenovaný vysoce postavený unijní činitel, kterého cituje agentura Reuters, zopakoval dřívější stanovisko sedmadvacítky, že EU s britským premiérem na summitu o brexitu vyjednávat nebude.