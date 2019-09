Severočeské derby vítěze nemělo, rozhodly standardky v úvodu

Liberec - Severočeské derby mezi fotbalisty Liberce a Teplic v devátém kole první ligy skončilo remízou 1:1. Hosty, kteří se museli obejít bez potrestaného trenéra Stanislava Hejkala, poslal do vedení ve třetí minutě Petr Mareš, ale Slovan ještě v prvním poločase vyrovnal. Z penalty se o to postaral exteplický útočník Roman Potočný. Liberec zaznamenal první remízu v sezoně, naopak Teplice natáhly sérii bez vítězství na pět zápasů.

Hostující trenér Hejkal se usadil pouze do hlediště, dlouho však trpět nemusel. Protože už ve třetí minutě Petr Mareš nádherně zatočil svůj trestný kop a domácí gólman Nguyen, který dnes oslavil 27. narozeniny, svým pozdním přesunem od druhé tyče hodně přispěl k teplickému vedení.

Domácí sice nepůsobili tak bojovně jako naposledy doma se Spartou, ale dokázali se rychle přesouvat k šestnáctce soupeře a v osmé minutě z toho mohlo být vyrovnání, jenže Kuchta ani Malinský nedokázali na brankáře Grigara vyzrát. V 17. minutě ale už byl stav 1:1 - Shejbal zbytečně naremploval uvnitř trestného území Potočného a faulovaný hráč dokázal svoji penaltu proměnit.

I nadále bylo severočeské derby vyrovnané a k brance měli znovu blíže spíše hosté a znovu to byl ve 23. minutě trestný kop Mareše, který vyděsil proti ostrému slunci chytajícího Nguyena, ale tentokrát ho dokázal vytěsnit na roh. Liberečtí spoléhali naopak na důraz v šestnáctce, ale těsně před poločasem připravil Baluta ohromnou šanci Malinskému, ale ten tři metry před brankou selhal.

Po přestávce se hra až příliš zklidnila, nepřicházely ani velké šance, přibývalo nepřesností na obou stranách. Pokud se už některý tým dostal do blízkosti branky soupeře, vesměs byla akce zakončena nepřesnou střelou. Prosadit se nedokázali ani nové akvizice - hosté nevyužili střeleckých schopností útočníka Rezníčka, v domácí záloze první utkání nedohrál střídaný Baluta.

Teplice tak sice neprohrály v severočeském derby popáté v řadě, ale stačilo jim to pouze k posunu na čtrnáctou příčku neúplné tabulky, k dobru však mají dohrávaný duel s Mladou Boleslaví. Liberec zaznamenal první remízu v sezoně a patří mu devátá příčka.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Souhlasím s tím, že zápasy po reprezentační pauze jsou takové zvláštní a dnes se to potvrdilo. Nebylo to hezké utkání jak pro diváky, tak pro nás... Začalo to pro nás navíc špatně, hned první gól padl ze standardky, naštěstí jsme vyrovnali poměrně brzy a je škoda, že jsme nedokázali před pauzou přidat další góly, ale Grigar soupeře dvakrát podržel. Výsledek odpovídá průběhu hry. Jak se jevil napoprvé Baluta? Je hodně motivovaný se vrátit do Slavie, chce se zde předvést a už dnes několikrát ukázal, že umí zajímavě řešit své situace, ale ještě si na jeho styl musí hráči zvyknout."

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Ten bod je pro nás velmi cenný, i když jsme sem jeli s plánem na vítězství. Hráči si byli vědomi, v jak složité situaci jsme, ale zápas byl spíše o boji. Přidaná hodnota nebyla taková, jakou bychom si představovali. Takže s nasazením jsme s hlavním trenérem, jak jsme si stačili zhodnotit, spokojeni, ale třeba inkasovaná branka byla naprosto zbytečná, Shejbal šel do souboje před penaltou pozdě. Pokud bychom neinkasovali tak brzy, tak jsme zde mohli udělat více, než bod. S trenérem Hejkalem jsme se na vedení utkání domluvili již před zápasem a podle toho plánu jeli."

Slovan Liberec - FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 17. Potočný z pen. - 3. P. Mareš. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. ŽK: Potočný - Řezníček. Diváci: 3218.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Malinský (62. Pešek), Breite, Baluta (76. Musa), Karafiát, Potočný - Kuchta (54. Oscar). Trenér: Hoftych.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, P. Mareš (50. Hyčka) - Žitný, Kodeš, Kučera, Moulis (79. Paradin) - Řezníček, Vyhnal (69. Jindráček). Trenér: Drsek.