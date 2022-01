Severní Korea zřejmě vypálila balistickou raketu, uvedlo Japonsko a Jižní Korea

Soul - Severní Korea dnes zřejmě vypálila přes své východní pobřeží balistickou střelu. Podle zpravodajského serveru BBC News to uvedla japonská a jihokorejská vláda. První letošní severokorejský raketový test přišel jen pár dní poté, co se tamní vůdce Kim Čong-un zavázal k rozvoji armády, který odůvodnil nestabilní mezinárodní situací.

Odpálení střely oznámila jako první japonská pobřežní stráž, podle níž se mohlo jednat o balistickou raketu. Později tuto skutečnost potvrdilo jihokorejské ministerstvo obrany. Zkoušky balistických raket, stejně jako testy jaderných zbraní, zakazují Severní Koreji rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Japonský ministr obrany Nobuo Kiši podle agentury Reuters řekl, že předpokládaná balistická raketa doletěla do vzdálenosti asi 500 kilometrů. Experti dosah zatím nepotvrdili. "Mohla to být i raketa dlouhého doletu odpálená na kratší vzdálenost," řekl zpravodajskému serveru BBC News spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda. V roce 2017 KLDR otestovala raketu Hwasong-15, která vystoupala do odhadované výšky 4500 kilometrů. Podle analytiků se tím ukázalo, že by potenciálně mohla zasáhnout území Spojených států.

Jihokorejský generální štáb uvedl, že dnes v 8:07 místního času (0:07 SEČ) vyletěla z vnitrozemské části KLDR směrem na východ střela, která dopadla do moře.

Japonský premiér Fumio Kišida označil nový severokorejský test za "velmi politováníhodný". Jihokorejský prezident Mun Če-in uvedl, že odpal rakety zvýšil napětí v oblasti a poškodil mezikorejské vztahy. "Neměli bychom ale vzdávat naději na dialog. Pokud budou obě Koreje spolupracovat a posilovat důvěru, jednoho dne bude dosaženo míru," řekl Mun při dnešní návštěvě města Kosong ležícího nedaleko hranice Jižní a Severní Koreje, kam přijel u příležitosti budování nové železnice, jež by podle něj mohla v budoucnu spojit rozdělený Korejský poloostrov.

Rozhovory zaměřené na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a ukončení severokorejských raketových balistických programů výměnou za uvolnění sankcí nepokročily od roku 2019, kdy summit vůdce KLDR Kim Čong-una a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Hanoji skončil neúspěchem. Severní Korea nicméně od roku 2017 dodržuje dobrovolné moratorium na zkoušky jaderných zbraní a také svých největších mezikontinentálních balistických raket.

Loni v říjnu ale KLDR odzkoušela nový typ balistické střely odpalovaný z ponorky. Test vzbudil obavy u regionálních mocností i Spojených států, protože by dával autoritářskému režimu k dispozici technologii pro nepozorované vypálení raket.

Před několika měsíci také Pchjongjang vypálil nově vyvinutou protiletadlovou střelu a krátce předtím vyzkoušel dosud neznámou údajně hypersonickou raketu. V nedávné době rovněž zkušebně odpálil balistické rakety a naváděné střely s plochou dráhou letu, které by mohly být schopny nést jadernou hlavici.