Severní Korea zavádí přísné tresty za holdování cizím vlivům

Pchjongjang/Soul - Severní Korea zavádí přísné pokuty a tresty vězení pro každého, kdo bude přistižen, jak se baví u jihokorejských pořadů, anebo se bude pokoušet napodobovat způsob, jakým se mluví v sousední Jižní Koreji. Těm, kdo budou zakázaný obsah pašovat, hrozí doživotí i trest smrti. Jde o další krok v rámci boje severokorejského vůdce Kim Čong-una proti vnějším vlivům a za lepší "domácí zábavu", napsala agentura Reuters.

Nový zákon proti reakcionářskému smýšlení byl přijat koncem loňského roku a nyní o něm informoval webový server Daily NK, který sídlí v Soulu a s pomocí zdrojů ze Severní Koreje informuje o dění v izolované KLDR.

Podle nových pravidel hrozí až 15 let ve vězeňském táboře těm, kdo budou přistiženi, že sledují či čtou jihokorejské sdělovací prostředky, stejně jako za pořizování či distribuci pornografie, používání neregistrované televize, rádia, počítače, zahraničního mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení. Rodičům, jejichž děti poruší zákaz, hrozí pokuty.

Japonská média s vazbami na KLDR tento měsíc informovala, že nový zákon zakazuje také mluvit nebo psát jihokorejským stylem. Podle nich severokorejský vůdce Kim Čong-un kritizoval například běžnou jihokorejskou praxi používat termíny starší a mladší sestra nebo bratr pro osoby, které s dotyčným nejsou příbuzné. Reuters tyto informace nemohl ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle Daily NK hrozí doživotí každému, kdo by byl přistižen, že do KLDR dováží zakázaný materiál z Jižní Koreje, zatímco každému, kdo by byl přistižen při dovozu značného množství zakázaného obsahu ze Spojených států či Japonska, hrozí trest smrti.

Zdá se, že nový zákon zvyšuje část trestů a zpřísňuje omezení v rámci dlouhodobého boje severokorejské vlády proti informacím zvenčí. Důraz kladený na materiály z Jižní Koreje a tak nedefinovatelné prvky, jako je přízvuk, jen dokazují, jaké obavy má severokorejská vláda z vlivu bohatšího a demokratického jihu, řekl Pak So-kil ze skupiny Svoboda v Severní Koreji, která podporuje přeběhlíky.

Omezený, ale neustále sílící přístup k informacím, například díky pohraničnímu obchodu s Čínou, pomáhá uspíšit subtilní změny v KLDR, kde se státní sdělovací prostředky mohou soustředit jen na budování prestiže vůdce Kim Čon-una, řekl Tche Jong-ho, první severokorejský přeběhlík, který se stal jihokorejským poslancem. "Ve dne obyvatelé skandují 'dlouhý život Kim Čong-unovi!', zatímco v noci se dívají na jihokorejské seriály a filmy," dodal Tche.