Severní Korea vypálila další dvě rakety, spadly do moře

Soul/Washington - Severní Korea vypálila další dvě rakety, které dopadly do Japonského moře. S odvoláním na jihokorejskou armádu o tom informovaly tiskové agentury. Americký prezident Donald Trump následně na twitteru zveřejnil několik informací z dopisu, který mu zaslal severokorejský vůdce Kim čong-un. Ten podle Trumpa mimo jiné uvedl, že severokorejské raketové testy skončí, jakmile bude ukončeno současné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Pak se chce Kim také sejít.

KLDR v posledních týdnech uskutečnila více raketových testů. V posledním případě šlo podle jihokorejské armády zřejmě o balistické rakety krátkého doletu. Rakety byly vypáleny z východního pobřeží Severní Koreje a po překonání zhruba 400 kilometrů dopadly do moře v oblasti mezi Korejským poloostrovem a Japonskem.

Jak poznamenala agentura AFP, jde už o páté odpálení raket z KLDR za poslední dva týdny. Pchjongjang nynější raketové testy označil již dříve za reakci na společné vojenské cvičení USA a Jižní Koreje, které se koná tento měsíc. Podle jihokorejské armády je velmi pravděpodobné, že KLDR bude v odpalování raket pokračovat.

Zatím poslední test se uskutečnil krátce poté, co Trump v pátek uvedl, že od severokorejského vůdce dostal "velmi krásný a pozitivní" dopis. Dodal, že očekává, že se s Kimem brzy sejde k dalšímu jednání o odstranění jaderného arzenálu z Korejského poloostrova. Trump nenaznačil, kdy by se příští schůzka mohla konat. Oba státníci se od poloviny loňského roku sešli už třikrát, pokrok v jednání byl však jen skromný.

"(Kim) není z toho vojenského cvičení nadšen, ale já jsem to taky nikdy neměl rád. Nikdy jsem tomu nefandil. A víte proč? Nerad za to platím," komentoval Trump Kimovy výhrady vyjádřené v dopise.

Později americký prezident na twitteru zveřejnil několik dalších informací z dopisu, který obdržel. "V dopise, který mi poslal Kim Čong-un, velmi mile uvedl, že by se rád sešel a začal vyjednávat hned, jak skončí společné cvičení USA a Jižní Koreje. Byl to dlouhý dopis, ve kterém si zejména stěžoval na to směšné a drahé cvičení," napsal Trump.

"V dopise byla rovněž malá omluva za testování raket krátkého doletu s tím, že tyto testy skončí, jakmile skončí cvičení. Těším se na setkání s Kim Čong-unem v ne příliš vzdálené budoucnosti! Severní Korea bez jaderných zbraní se stane jednou z nejúspěšnějších zemí na světě!" dodal americký vůdce.