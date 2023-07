Severní Korea oznámila, že otestovala mezikontinentální raketu Hwasong-18

Soul - Severní Korea oznámila, že otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-18. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na jihokorejská média. Na start rakety dohlížel přímo severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Raketa Hwasong-18 využívá na rozdíl od předchozích raket tuhé palivo, což znamená, že je v podstatě kdykoli připravena k odpálení, protože se do ní palivo před použitím nemusí načerpat. Raketa na tuhá paliva má běžně dolet 3500 až 4500 kilometrů, který může být v závislosti na použitých motorech rozšířen na 6700 kilometrů, maximálně až 10.000 kilometrů.

Již letos v únoru Severní Korea oznámila, že otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela tehdy vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů. Údaje ze zkoušky ukázaly, že by tato zbraň teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, pokud by letěla po standardní trajektorii, napsala agentura AP.