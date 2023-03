Severní Korea odpálila mezikontinentální balistickou raketu

Soul/Tokio - Severní Korea dnes odpálila mezikontinentální balistickou raketu, která dopadla do Japonského moře. Tokio i Soul kvůli dalšímu vojenskému testu komunistické země svolávají své bezpečnostní rady, a to v den, kdy se v Japonsku setkají zdejší premiér Fumio Kišida s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Informují o tom agentury Jonhap a Reuters.

Podle jihokorejské armády se odpal uskutečnil v 7:10 místního času (23:10 ve středu SEČ) ze severokorejské metropole Pchjongjangu. Japonská armáda uvedla, že raketa byla ve vzduchu asi 70 minut, během nichž vystoupala do výšky 6000 kilometrů a uletěla přibližně 1000 kilometrů, než dopadla do moře asi 200 kilometrů západně od malého ostrova Ošima na severu Japonska. Zatím nejsou hlášeny žádné škody, které by způsobila.

Jihokorejský prezident Jun v reakci na test prohlásil, že KLDR za bezohledné provokace zaplatí. Raketové testy jsou v rozporu s rezolucemi OSN, uvedl také, a vyzval k bližší obranné spolupráci s USA a Japonskem.

Do dnešního dne poslední test mezikontinentální balistické rakety KLDR uskutečnila 18. února. Za poslední dny ale odpálila několik jiných raket, zřejmě v reakci na rozsáhlé vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje, které začalo v noci na pondělí a bude trvat do 23 března.

Pchjongjang cvičení už dopředu kritizoval. Severokorejský vůdce Kim Čong-un tento měsíc nařídil armádě, aby zintenzivnila cvičení na "skutečnou válku".

Jun dnes zase naopak svým silám přikázal, aby důsledně cvičily s USA a udržovaly připravenost proti hrozbám z KLDR.

Loni KLDR odpálila rekordní počet více než 70 raket, včetně mezikontinentálních balistických střel schopných dosáhnout americkou pevninu. Američtí a jihokorejští představitelé i proto varovali, že se komunistická země může připravovat na první jaderný test od roku 2017.