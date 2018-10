Soul/Pchjongjang - Severní a Jižní Korea se dohodly, že zahájí práci na propojení železnic a silnic obou zemí. Vyplývá to z dnešní schůzky delegací KLDR a Jižní Koreje, které ve vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu jednaly o dalších krocích směřujících ke zlepšení vzájemných vztahů. Rychlé sbližování Severní a Jižní Koreje ale budí v poslední době obavy Spojených států, podle nichž by na KLDR měl být dál vyvíjen tlak, aby se vzdala svých jaderných zbraní. Uvedla to agentura Reuters.

Soul a Pchjongjang koncem listopadu nebo začátkem prosince uspořádají slavnostní obřad, kterým zahájí projekt opětovného spojení železnic a silnic obou zemí. Jižní a Severní Korea jsou od sebe odříznuty od korejské války z let 1950 až 1953. V roce 2007 korejské státy nakrátko vlakové spojení obnovily, po zhoršení vztahů byla ale hranice znovu uzavřena. Součástí přípravných prací na opětovné propojení železnice má být podle agentury AP mimo jiné společné zhodnocení stavu severokorejské části trati.

Jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon, který na dnešním jednání vedl jihokorejskou delegaci, řekl, že obě země se rovněž dohodly uspořádat koncem října rozhovory o vyslání společných sportovních týmů na letní olympijské hry v roce 2020. Jednat budou také o plánu společně hostit letní olympiádu v roce 2032.

V listopadu KLDR a Jižní Korea uspořádají rozhovory o organizaci setkání členů rodin rozdělených korejskou válkou z 50. let prostřednictvím videokonference. V brzké době by se měli sejít i vojenští představitelé Severní a Jižní Koreje k jednání o snížení napětí na hranici a o předcházení krizím a náhodným střetům.

Cílem dnešních rozhovorů bylo podle Jižní Koreje pokročit v realizaci mírových dohod oznámených na zářijovém summitu jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a severokorejského vůdce Kim Čong-una v metropoli KLDR Pchjongjangu. Kim a Mun se na svém třetím letošním summitu dohodli, že jejich země obnoví hospodářskou spolupráci, až to bude možné. Ekonomické spolupráci zatím brání sankce, jimiž mezinárodní společenství trestá KLDR za její raketové a jaderné zbrojní programy.

Severokorejský diktátor na zářijovém summitu také slíbil podniknout další kroky k odstranění zbraní z Korejského poloostrova, včetně rozebrání zkušebního střediska raketových motorů a odpalovací rampy Sohe za účasti mezinárodních expertů.

Spojené státy ale v poslední době vyjadřují obavy, že sbližování obou Korejí postupuje podstatně rychlejším tempem než jednání o ukončení severokorejských zbrojních programů. Jihokorejská vláda minulý týden ustoupila od svého předchozího návrhu na zrušení některých jednostranných sankcí, které uplatňuje vůči KLDR. Americký prezident Donald Trump totiž Jižní Koreu varoval, aby nepřijímala žádná taková opatření bez souhlasu Washingtonu.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zase při své návštěvě Korejského poloostrova začátkem října vyjádřil nespokojenost s vojenskou dohodou mezi oběma Korejemi, na jejímž základě má být na společné hranici vytvořena nárazníková zóna, odstraněna řada pohraničních strážních stanovišť a odminovány části demilitarizovaného pásma.