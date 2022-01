Sever Čech se dnes probudil do mrazivého rána, na Jizerce naměřili minus 12

Liberec - Sever Čech se dnes probudil do mrazivého rána, na Jizerce v Jizerských horách klesly před pátou ráno teploměry k minus 12 stupňům Celsia, naopak v Hejnicích teploměry vystoupaly na dva stupně nad nulou. Všechny silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné, silničáři ale uvedli, že doporučují zvýšenou opatrnost. Pozor by si měli dát hlavně řidiči v Libereckém kraji, při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a silnice mohou namrzat.

Hlavní tahy jsou většinou jen holé a vymrzlé, místy mohou být po chemickém ošetření vlhké. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou klouzat.

Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V Libereckém kraji je dnes ráno oblačno nebo skoro jasno a teploty se pohybují od minus devíti do minus čtyř stupňů Celsia. V sousedním Ústeckém kraji je mraků víc, někde je obloha zatažená nízkou oblačností, teploty se tam pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně. Meteorologové očekávají během dne přibývání oblačnosti a večer by mělo začít sněžit, v nižších polohách může ojediněle pršet.