Ševčíka základní sestava překvapila, je zklamaný, že čtvrtfinále bude v Baku

Praha - Český fotbalista Petr Ševčík připustil, že byl překvapený, že v nedělním vítězném osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku poprvé na turnaji naskočil do základní sestavy. Na poměrně nezvyklém postu na levé straně zálohy podal sedmadvacetiletý hráč Slavie podle expertů velmi dobrý výkon a nastoupit by mohl i v sobotním čtvrtfinále proti Dánsku. Je zklamaný z toho, že se utkání bude hrát až v dalekém Baku.

"Musím říct, že jsem byl určitě trochu překvapený, že jsem nastoupil v základu. Ale když jsem zjistil, že budu hrát, hrozně jsem se na to těšil," řekl při on-line tiskové konferenci Ševčík, který se s reprezentací chystá na sobotní zápas v Praze, kde má mužstvo během Eura základnu.

Při nedělní výhře 2:0 nad Nizozemskem odehrál 85 minut. "Obrovsky jsem si to užil. Byla skvělá atmosféra, to, myslím, viděli všichni, jak lidi u televize, tak my přímo v Budapešti. Konečně to připomínalo pravé Euro," uvedl Ševčík.

Na levém křídle v základní sestavě překvapivě nahradil Jakuba Jankta. Obvykle Ševčík hraje spíše středního záložníka, případně napravo. "To levé křídlo mi úplně nevadí. Mám s tím zkušenosti ze Slavie, párkrát mě tam trenér (Slavie) Trpišovský postavil. Většinou nemám úplně úkoly klasického křídla, spíš se zatahovat i do středu, abychom pomáhal střeďákům. Myslím, že to v tom zápase taky pomohlo. Jeli jsme úplně na krev, nechtěli jsme Holanďany do ničeho pustit a myslím, že se nám to povedlo," poznamenal Ševčík.

Nechtěl spekulovat nad tím, jaké má šance nastoupit v základní sestavě i proti Dánům. "Samozřejmě, že budu rád, když budu hrát. Ale je to spíš otázka na trenéra," konstatoval Ševčík.

Vzhledem ke komplikované cestě do Baku se čeští fanoušci na čtvrtfinále nedostanou zdaleka v takovém počtu jako v Budapešti. "Myslím si, že je to takové nešťastné. Letět takovou dálku do Baku a pak tam hrát před prázdným stadionem, když jsme teď zažili takovou atmosféru v Budapešti... Všichni jsme z toho takoví smutní. Ale letos to prostě takhle je, tak se nedá nic dělat," uvedl Ševčík.

Dánové v osmifinále rozdrtili Wales 4:0. "Nastoupí proti sobě dva podobné týmy s poměrně stejným stylem hry. Myslím, že ze začátku to bude takové hodně opatrné. V téhle fázi už nikdo nechce udělat zásadní chybu. Doufám, že postoupíme my," řekl Ševčík.