Ševčík nevidí důvod pro své odvolání, vidí za tím snahu se ho zbavit

Praha - Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze Miroslav Ševčík nevidí důvod pro své odvolání, které požaduje rektor Petr Dvořák kvůli jeho dlouhodobému vystupování na veřejnosti včetně účasti na sobotní protivládní demonstraci. Výzvy k odchodu z čela fakulty vnímá jen jako záminku, jak se zbavit nepohodlného člověka. Ševčík to dnes řekl novinářům.

Dvořák po dnešním několikahodinovém jednání vedení VŠE oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by tak neučinil, využije pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu, k čemuž rektor potřebuje souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

Ševčík zopakoval, že u sobotního protestu u Národního muzea, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila odstranit ukrajinskou vlajku z budovy, jen pomáhal zraněnému. Na důkaz svých slov dnes donesl rektorovi videa z místa i vyjádření svědků, řekl. "Důvod pro mé odvolání, že jsem pomohl zraněnému člověku, považuji za až nelidský a nehumánní," prohlásil děkan.

Nesouhlasí ani s tím, že dlouhodobě poškozuje dobré jméno VŠE, jak tvrdí Dvořák. Už dříve na žádost rektora omezil své vystupování na veřejnosti - přestal být podle svých slov ekonomickým expertem hnutí Trikolora a nevystupuje jako řečník na protivládních demonstracích. Akademická půda nicméně slouží k tomu, aby se na ní střetávaly různé názory, zdůraznil. Nechtěl předjímat, jak se zachová akademický senát fakulty, který volí a odvolává děkana.

Původně měl dnes Ševčík oznámit, zda vyslyší výzvu rektora k odstoupení. Požádal ale o čas na rozmyšlenou do konce března, mimo jiné kvůli tomu, že řada zaměstnanců fakulty je na jarních prázdninách. Dvořák novinářům řekl, že není namístě věc znovu protahovat a navíc se rozhodl pro řešení, které dává děkanovi dost času ke zvážení rezignace. "On požádal do 31. března. To se mi zdálo jako dlouhá lhůta, protože nechci to řešení oddalovat. Ale jak jsem říkal, má možnost na tu výzvu reagovat, protože to zasedání akademického senátu fakulty, na kterém já dále budu řešit ty kroky, tak neproběhne - předpokládám - dříve než za týden," uvedl.

Studenti Národohospodářské fakulty VŠE nespokojení se Ševčíkem svolali na středu od 12:30 před sídlo školy demonstraci, na níž chtějí děkana vyzvat k rezignaci, případně apelovat na akademický senát fakulty, aby děkana odvolal. Ševčík k tomu řekl, že je to jejich svobodná volba a svaté právo.