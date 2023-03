Ševčík může mít problémy s pořádáním Odložilova memoriálu, nemá ochrannou známku

Praha - Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík může mít problémy s pořádáním atletického Memoriálu Josefa Odložila, jehož je dlouholetým ředitelem. Ochrannou známku na název mítinku získal jeho bývalý spolupracovník a přítel Pavel Šourek, s nímž se rozešel ve zlém. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Šourek by chtěl od příštího roku tradiční závod pořádat, naopak Ševčíkův spolupracovník Rudolf Jakubík je přesvědčený, že současný ředitel může název používat i nadále.

Šourek se zná se Ševčíkem od 80. let minulého století. Bývali kamarády, protože Ševčíkův strýc Josef Odložil, stříbrný medailista z OH 1964, Šourka trénoval. Když Odložil v roce 1993 tragicky zemřel, byli Ševčík se Šourkem společně u vzniku Odložilova memoriálu. Po deseti letech jejich spolupráce skončila.

"V průběhu roku 2003 jsem se dozvěděl, že si (Ševčík) bez vědomí dalších společníků nechal registrovat ochrannou známku memoriálu na svou osobu. Požadoval jsem, ať převede známku na společnost Memoriál Josefa Odložila, což odmítl," řekl Seznam Zprávám Šourek.

Ševčík si ochrannou známku zaregistroval v roce 2001 a po deseti letech ji obnovil. Loni ale Šourek zjistil, že o ochrannou známku na dalších deset let jeho bývalý spolupracovník nepožádal, takže toho využil a zažádal si sám. Úřad průmyslového vlastnictví značku zapsal a do srpna 2032 je jejím držitelem Šourek.

Příští rok by jeden z největších mezinárodních atletických mítinků v Česku chtěl pořádat sám. "Rád bych navázal na úspěšný ročník 2003, letos se to nedá stihnout, příští rok ano. Po Ševčíkovi nechci nic. Spor určitě skončí u soudu, Ševčík to jinak neumí," řekl.

Ševčíkův kolega na pozici jednatele společnosti Memoriál Josefa Odložila s. r. o. Jakubík je přesvědčen, že název memoriálu mohou používat i nadále. "A to vzhledem k tomu, že jsme jej užívali před podáním přihlášky ochranné známky, tj. před 19. 8. 2022. Vycházíme z toho. Práva z nově registrované ochranné známky se na nás tedy nevztahují," uvedl. Ševčík také nedávno požádal o zapsání nových ochranných známek Memoriál Josefa Odložila 2023, Memoriál Josefa Odložila 2024 a Memoriál Josefa Odložila 2025.

Odložilův memoriál patří do bronzové kategorie Kontinentální tour. Letos je naplánovaný na pondělí 5. června. Spory ohledně ochranné známky na název bude řešit i Český atletický svaz. "V současné chvíli jsme požádali právní kancelář, se kterou Český atletický svaz spolupracuje, o rozklad a stanovisko. Celou záležitostí se bude zabývat předsednictvo svazu na svém příštím zasedání, které bude 19. dubna 2023," napsala Seznam Zprávám ředitelka ČAS Karolína Farská.

Ševčík je dlouhodobě kontroverzní postavou. Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák ho chce odvolat z čela Národohospodářské fakulty za jeho nevhodné chování na veřejnosti včetně účasti na protivládní demonstraci v sobotu 11. března. Akademický senát Národohospodářské fakulty by o tom měl jednat 5. dubna.

Ševčík také minulý čtvrtek rezignoval na funkci předsedy disciplinární komise Českého atletického svazu. Zdůvodnil to pracovním vytížením a změnou činnosti komise po vzniku Národního rozhodčího soudu pro sport. "Agenda týkající se dopingu přechází z disciplinárních komisí jednotlivých sportovních odvětví resp. svazů na jiný centrální orgán. Rezignoval jsem po 35 letech výkonu funkce, kterou jsem dělal dobrovolně na vlastní náklady. Za výkon funkce mi pan předseda ČAS Libor Varhaník písemně poděkoval," uvedl Ševčík.