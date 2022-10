Ševčík: Chybělo nám i trochu štěstí, jsou to absolutně ztracené tři body

Praha - Slávistický fotbalista Petr Ševčík označil nečekanou domácí porážku 0:1 s Kluží ve třetím utkání skupiny Evropské konferenční ligy za nešťastnou. Podle osmadvacetiletého záložníka rozhodly centimetry o tom, že Pražané v zápase neuspěli. Ševčík litoval zbytečně ztracených bodů, ale věří, že jeho tým i tak nakonec vybojuje postup do jarní fáze soutěže.

"Chyběl tomu gól, možná trochu štěstí a lepší efektivita. Na posledních 20 metrech nám to nešlapalo tak jako v předchozích zápasech doma. V prvním poločase jsme měli více šancí, dali jsme dvě tyče a pak dostaneme gól z brejku, to ani nebyla šance," řekl Ševčík novinářům.

Pražané měli v duelu s rumunským šampionem vytrvalou převahu, dvakrát trefili tyč, ale gólově se prosadil jen hostující Rangelo Janga ve 45. minutě. "Za mě obrovská chyba. Borec jde na rohový praporek bránit, aby se už v poločase nic nestalo. Pak to kopne před bránu a dostaneme gól. Rozhodně nám to do šatny nepomohlo," připustil Ševčík.

Jeho tým prakticky celý zápas marně dobýval hostující obranu. "Myslím, že se nám hrálo dobře, ale je těžké se dostat do vápna, když je tam 10 hráčů soupeře. Nějaké šance jsme měli, někdy nám to trochu uteklo. Často chyběly centimetry a mohlo to být jinak," přemítal Ševčík.

Slávisté se po první porážce ve skupině propadli na třetí místo vyrovnané tabulky, v níž mají všechny týmy shodně čtyři body. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Pro nás je to dnes hrozná škoda, jsou to absolutně ztracené tři body, které můžou ve finále rozhodovat. Mohli jsme mít deku v podobě náskoku tří bodů. Takhle nemáme nic, ale budeme hrát do posledního kola," řekl Ševčík.

"Neřekl bych, že je to velká komplikace, protože všechny týmy jsou v podstatě na nule. Každý další zápas bude pro nás důležitý, musíme minimálně dvakrát vyhrát a budeme chtít postoupit," doplnil český reprezentant.

Už za týden čeká slávisty odveta v Kluži, předtím ještě v neděli nastoupí v lize v Olomouci. "Nevím, jestli nám to pomůže. Ale my tohle zápasové tempo zvládáme, takže pro nás je to dobře. Příští týden budeme hrát zase nátlakově, budeme tam chtít jejich obranu zlomit a vyhrát," dodal Ševčík.