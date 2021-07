Ševčenko přirovnal Anglii k hoře, která se na zdolání ukázala příliš vysoká

Řím - Trenér ukrajinských fotbalistů Andrej Ševčenko přirovnal sobotního čtvrtfinálového soupeře na mistrovství Evropy Anglii k hoře, která se na zdolání ukázala jako příliš vysoká. Favorizovaný Albion po jasné výhře 4:0 na Olympijském stadionu v Římě postoupil mezi poslední čtyři celky. Pro Ukrajinu zůstalo čtvrtfinále historickým maximem na velkém turnaji, na které dosáhla i na světovém šampionátu 2006.

"Hráli jsme náš fotbal. Neucukli jsme z našich zásad. Snažili jsme se bojovat, ale tahle hora se na zdolání ukázala jako příliš vysoká. Pravděpodobně je pro nás trochu brzy, abychom podobné hory zdolávali," citoval Ševčenka web UEFA.

"Rozhodly drobnosti. Neporadili jsme si se standardními situacemi, Anglie v nich měla výhodu. Bylo to pro nás těžké," prohlásil čtyřiačtyřicetiletý bývalý útočník Dynama Kyjev, AC Milán a Chelsea.

Jeho svěřenci podle něj prožili povedený turnaj. "Tým měl svůj vlastní styl. Odmítl opustit svůj způsob hry, bez ohledu na výsledky a soupeře. Z tohoto pohledu hrálo mužstvo dobrý fotbal. Kluci udělali všechno, co mohli, a za to jim chci poděkovat," konstatoval Ševčenko.

"Byl to pro nás skvělý turnaj. Pro spoustu z nás to byl první takový turnaj. Je to především skvělá zkušenost, protože teď už víme, jaké to je hrát na takové úrovni proti dobrým týmům. Do budoucna z toho budeme profitovat," řekl obránce Ilja Zabarnyj.

Souhlasil s ním i kapitán Andrij Jarmolenko. "Jsme skvělé mužstvo tvořené úžasnou skupinou lidí. Nic nás nezlomí. Víme, čeho jsme schopní. Navzdory porážce 0:4 jsem na tým hrdý. Dostat se až do čtvrtfinále je pro nás velký úspěch," uvedl jednatřicetiletý útočník.

"V některých zápasech jsme mohli hrát lépe. Ve čtvrtfinále jsme neuspěli, ale měli bychom se podívat na to proti komu. Podle mě jsme prohráli s jedním z nejlepších týmů na světě. Celkově jsem ale s výsledkem spokojený. Došli jsme dál než třeba Německo a Portugalsko. Chci za to poděkovat i našim fanouškům," prohlásil hráč West Hamu.