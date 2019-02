Praha - Skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače kupuje poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. ČTK o tom informovala mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Akcie skupina získá od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers’ Pension Plan. Cena transakce nebyla zveřejněna, mluvčí však uvedla, že vedle rozsáhlé obnovy elektrárny ve Chvaleticích ve výši sedmi miliard korun je tato akvizice další z významných investic skupiny.

Ve Velké Británii InterGen N.V. vlastní a provozuje tři plynové elektrárny s kombinovaným cyklem, v Austrálii je spoluvlastníkem dvou moderních uhelných elektráren. Jejich celková instalovaná kapacita přesahuje 4000 megawattů. Letos společnost navíc dokončí zdroj s otevřeným plynovým cyklem o výkonu 300 megawattů.

"InterGen má velmi silnou pozici jak na trhu ve Velké Británii, tak i v Austrálii. Věříme, že konvenční energetika zůstane ještě nadlouho významným pilířem v energetickém mixu těchto trhů. Vidíme velký potenciál v dalším rozvoji výrobní základny InterGenu," uvedl šéf mezinárodní expanze Sev.en Energy Alan Svoboda.

Fakticky by Sev.en Energy měla podíl převzít poté, co obchod schválí příslušné úřady EU a Austrálie, tedy zhruba za několik měsíců. Druhou polovinu akcií InterGenu vlastní čínské energetické společnosti China Huaneng Group a Guangdong Yudean Group.

Sev.en Energy od loňska zastřešuje firmy finančníka Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V Česku skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Zaměstnává více než 3200 lidí. Hodnota konsolidovaných aktiv před akvizicí poloviny InterGenu je více než 850 milionů eur (zhruba 21,9 miliardy korun).

Sev.en Energy loni v únoru uvedla, že se chce při nákupech primárně zaměřit na klasické energetické zdroje v západní Evropě. Firma už dříve oznámila, že je připravena do akvizic investovat více než miliardu eur (asi 26 miliard korun).

V říjnu loňského roku generální ředitel Luboš Pavlas potvrdil, že holding má stále zájem o koupi hnědouhelné elektrárny Počerady. Tykačova společnost Vršanská uhelná jednala s ČEZ, kterému elektrárna nyní patří, o její koupi předloni. Dozorčí rada ČEZ ale transakci neschválila. Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídla za Počerady deset miliard korun. Pavlas řekl, že aktuální nabídka by byla nižší.